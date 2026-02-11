Фури й автобуси в ЄС відтепер комплектуються "чорними скриньками", але не всі

Прилад "чорна скринька" (назва запозичена з авіації) у комерційних вантажівках та автобусах фігурує у документах як електронний модуль керування (ECM) або реєстратор даних подій (EDR). Він покликаний допомогти в аналізі аварій.

Впровадження цього атрибута передбачено з Регламентом ЄС № 2019/2144. Його місія – зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод і, як наслідок, смертельних випадків і травм. Про це пише Авто24.

Мовчазний і непідкупний свідок

Прилади EDR чи ECM не слід порівнювати з відеореєстратором. Вони, хоча за призначення схожі, але різні за принципом роботи та змістом накопичення даних.

Впроваджені з нинішнього року прилади записують дані упродовж короткого періоду (секунди) "до", "під час" та "після інциденту". Це – доказова база для захисту водія чи його звинувачення.

В багатьох ЗМІ використовують термін "після зіткнення", в редакції Авто24 це назвали це інцидентом, оскільки можуть бути не тільки зіткнення – ожеледиця на поверхні дороги часто стає проблемною причиною і тут важливо знати, з якою швидкістю їхав транспортний засіб, яке зчеплення коліс з проїжджою частиною було на той момент тощо.

Що фіксує "чорний ящик":

швидкість та оберти транспортного засобу – відстежує швидкість руху вантажівки, включаючи максимальну швидкість. "чорний ящик" записує швидкість вантажівки на момент аварії та за кілька секунд до неї. Інформація про швидкість є важливою для реконструкції місця аварії та визначення, чи їхала вантажівка занадто швидко для дорожніх умов;

гальмування та рульове керування – виявляє, коли було застосовано гальма, а також чи було нестабільне рульове керування або маневрування, як водій вантажівки застосував гальма перед зіткненням. Це може бути критично важливою інформацією для визначення несправності. ECM реєструє використання гальм, в т.ч. фіксує характерні особливості процесу, тобто раптове або різке гальмування, оскільки це не одне й те саме;.

активація системи безпеки – фіксує спрацювання подушок безпеки та використання ременів безпеки;

дані двигуна та експлуатаційні дані – контролює час роботи на холостому ходу, стан круїз-контролю та проблеми з технічним обслуговуванням. Дані включають оберти двигуна та налаштування потужності в різні моменти часу перед інцидентом. Це може показати, чи експлуатувалася вантажівка в межах безпечної продуктивності двигуна, а також може вказувати на потенційні механічні проблеми.

години роботи (HOS) – відстежує час керування автомобілем, щоб забезпечити дотримання правил відпочинку.

кут повороту керма – фіксується положення керма в момент зіткнення, що дає уявлення про дії водія в моменти, що призвели до інциденту. Це допомагає встановити, як намагався водій ухилитися від зіткнення чи уникнути ситуації;

GPS-локація – містить дані GPS, що фіксують точне місцезнаходження вантажівки чи автобуса на момент інциденту. Точне GPS-локація транспортного засобу допомагає відобразити аварію з максимальною деталізацією.

Важливість функціоналу

Головний постулат привабливості в тому, що практично стовідсотково можна здійснити реконструкцію аварії. Насамперед це важливо перевізнику.

Втім, багато інституцій та служб також зацікавлені в розшифруваннях записаних даних. Скажімо, страхова компанія чи не найпершою буде претендувати за отримання розшифрованих даних.

Не менш зацікавлені в цьому будуть й слідчі поліції. До того ж це – законна доказова база в розгляді справи не тільки для встановлення страхового випадку, але й визначенні винуватих у суді.

Що допомагає чи викриває:

дані допомагають визначити відповідальність, наприклад, чи перевищив швидкість водій або чи вчасно загальмував;

відповідність нормативним вимогам – FMCSA рекомендує використовувати ці пристрої для контролю стану автомобіля та стандартів безпеки;

діагностика транспортних засобів – допомагає підтримувати справність та ефективність транспортного засобу.

Правові аспекти даних

Регламент чітко зазначає, що дані часто зберігаються упродовж обмеженого часу й повинні бути швидко захищені після інциденту. Не виключено, що в розкритті інформації якась сторона не зацікавлена чи хтось буде сприяти її знищенню.

Тут великого значення набуває конфіденційність та допуск, тобто доступ до інформації. Тут – "палка з двох кінців", бо процедура допоки юридично не врегульована.

Попри те, що це дуже важливо для слідства поліцейським органом чи для визначення страхового випадку, питання щодо того, хто має доступ до даних, лишається до цього часу спірним, отримання даних не завжди є простим.

Зазвичай "чорні скриньки" належать транспортній компанії, а не водієві чи жертвам аварії. Транспортні компанії та їхні страхові компанії можуть неохоче розголошувати цю інформацію, особливо якщо вона може бути пов’язана з ними в аварії чи йдеться про фінансові відшкодування тощо.

Нова норма лише для нового транспорту

В редакції Авто24 також заявили, що немає також юридичного зобов'язання встановлювати "чорні ящики" систем EDR на старіші транспортні засоби.

Поки мова про "чорні скриньки" до нещодавно омологованих автобусів та вантажівок. Однак з 2029 року ця норма стосуватиметься всіх транспортних засобів цих категорій.