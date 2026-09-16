Geely розпочала передпродаж позашляховика Galaxy Cruiser 700 менш ніж за 30 тисяч доларів

Модель вже викликала високий попит на ринку: за даними CarNewsChina, обсяг замовлень досяг 10 000 одиниць за перші 9 хвилин, а протягом години після старту кількість підтверджених замовлень перевищила 43 900 одиниць. При цьому лімітовану версію Land Ark розпродали повністю менше ніж за 60 хвилин.

Дизайн, габарити та позашляховий потенціал

Зовнішній вигляд Galaxy Zhanjian 700 виконаний у фірмовому стилі "Східний лев". Передню частину оснащено оптичною системою Sky Eye, наскрізною смугою денних ходових вогнів та логотипом бренду з підсвічуванням. Габарити та позашляхові можливості автомобіля:

Довжина – 5 085 мм, ширина – 1 999 мм, висота – 1 895 мм (залежно від модифікації – 1 912 мм або 1 925 мм), колісна база – 2 900 мм;

Кут в'їзду становить 30°, кут з'їзду – 31°, дорожній просвіт досягає 233 мм, а максимальна глибина подолання броду – 800 мм;

У разі перевищення глибини броду 800 мм вмикається аварійний плаваючий режим, який дозволяє долати водні перешкоди тривалістю до 40 хвилин.

Силова установка Thor EM-T та гібридні характеристики

Geely Galaxy Cruiser 700 отримав повнопривідну електричну гібридну систему Thor EM-T зі штучним інтелектом. На вибір пропонуються бензинові турбодвигуни об'ємом 1.5 (120 кВт) або 2.0 літра (160 кВт), які працюють у зв'язці з тримоторною системою повного приводу.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Сумарна потужність установки досягає 830 кВт (1128 к.с.), а піковий крутний момент – 13 920 Нм. Топова версія прискорюється від 0 до 100 км/год за 3,95 секунди. Цікаво те, що Geely також декларує, що швидкість під час проходження "лосиного тесту" сягає 80 км/год.

Тяговий літій-залізо-фосфатний (LFP) акумулятор виробництва CATL ємністю 47,14 кВт-год забезпечує запас ходу на електротязі за циклом CLTC на рівні 305 км. Загальний комбінований пробіг перевищує 1 200 км (в окремих випробувальних умовах – понад 1 700 кілометрів). Модель підтримує швидкісну зарядку та витрачає 5,95 літрів на 100 км пробігу при повністю розрядженому акумуляторі.

Інтер'єр та цифрові системи управління

Салон оснащено п'ятьма інтерактивними екранами, холодильником об'ємом 18,5 літра з подвійним відкриттям та сидіннями з 14-точковим масажем для водія та переднього пасажира.

Для впевненого пересування поза шляхами загального користування застосовано цифрове шасі зі штучним інтелектом і 17 режимами руху. Серед них присутні функції "Крабова ходьба" та "Вальсовий поворот", що зменшує радіус розвороту до 3,36 метра. Механічне блокування заднього диференціала спрацьовує протягом 200 мілісекунд.