Mercedes-Benz G-Class став мисливцем за дронами

Головною особливістю комплексу стала система GARMR від Diehl Defence. Вона побудована за модульним принципом і може поєднувати радари, оптичні датчики, кулемет та дрони-перехоплювачі навіть на компактній платформі 4x4.

Позаду кабіни розміщено платформу для запуску до 15 дронів-перехоплювачів Cicada. Система здатна автоматично виявляти та класифікувати повітряні цілі завдяки ШІ-комплексу AirScout від Walaris.

Як повідомляє hartpunkt.de, заявлена дальність перехоплення безпілотників – до 5 км за допомогою дронів-перехоплювачів. Кулеметний модуль ефективний на дистанції від 500 до 1000 метрів.

Що відомо про новий G-Class W464

Новітній Mercedes-Benz G-Class дебютував як глибоко модернізована версія культового Geländewagen. Модель отримала сучасну електроніку, нові системи допомоги водію та модернізовані силові агрегати з ймовірним потенціалом під 460 к.с. Однак в деталі виробник поки не вдавався.

Певні спрощення у салоні є, оскільки акцент робився на експлуатацію в екстремальних умовах, а не у розважальних мандрівках. У військових версіях G-Class традиційно використовують повний привід, рамну конструкцію, блокування трьох диференціалів та високий кліренс, що робить платформу придатною для роботи в складних умовах фронту.

Правильна назва платформи – nok MBB – Modular Box Body (Модульна кузовна колісна база). У варіанті MBB автомобіль має загальну довжину приблизно 5,40 м (з колісною базою приблизно на 80 см довшою), що дозволяє встановити широкий спектр додаткових пакетів обладнання. Передня частина кабіни водія G-класу збережена, але вона розширена за допомогою спеціального пакету обладнання.

Чому це важливо для сучасної війни

Ставка на компактні мобільні системи боротьби з дронами сьогодні стає одним із ключових трендів сучасних армій.

Великі комплекси ППО залишаються ефективними проти ракет та авіації, але як показав досвід війни в Україні, саме такі мобільні "мисливці" можуть швидко реагувати на атаки FPV-дронів та розвідувальних БПЛА безпосередньо на передовій.

І Geländewagen, схоже, тепер стане частиною протистояння новим воєнним викликам.