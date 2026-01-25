На якій Toyota змагатимуться фанти нової версії гри Forza Horizon 6

Разом із демонстрацією геймплею розробники показали нову обкладинку гри — і центральне місце на ній посів яскраво-червоний GR GT, зображений у впізнаваному японському антуражі, повідомляє Auto24.

Японія, яку всі чекали

Візуальна стилістика Forza Horizon 6 відкрито заграє з японською автомобільною культурою — сакури, пагоди, гора Фудзі, нічні вулиці мегаполіса та позашляховий Land Cruiser на тлі бездоріжжя.

Гравцям обіцяють справжній “смак Японії”, адже ігрова мапа натхненна районами Токіо. Крім того, Forza Horizon 6 матиме заїзди у стилі Дайкоку, дуелі на гірських перевалах “тоуге”, а також новий режим Estate. На цьому фоні не дивно, що Toyota активно використовує гру як платформу для популяризації своєї спортивної лінійки.

Gazoo Racing без Toyota

Окремої уваги заслуговує сам факт, Gazoo Racing остаточно відмовилася від брендингу Toyota, скоротивши назву до TGR. Підрозділ дедалі більше позиціонується як самостійний гравець у світі високопродуктивних авто.

Саме тому GR GT і майбутній GR GT3 стають ключовими фігурами нової ідентичності — і Forza Horizon 6 ідеально підходить для цього образу.