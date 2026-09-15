Гібридні Volvo XC60 та XC90 отримали гігантський запас ходу: понад 120 кілометрів без краплі бензину

Як повідомляє видання Car and Driver, шведська марка серйозно модернізувала свої найпопулярніші кросовери. Головна фішка оновлених Volvo XC60 та XC90 із приставкою T8 – це нова батарея ємністю 41,2 кВт-год (корисна ємність 37,9 кВт-год). Це більш ніж удвічі перевищує показники попередників.

Для українського водія такі цифри означають суттєву економію. Заявлений запас ходу на електриці зріс до 125 км для моделі XC60 та до 117 км для більшого XC90. Тобто, маючи можливість заряджатися вдома від звичайної розетки за нічним тарифом, ви можете щодня їздити на роботу, розвозити дітей та їздити за покупками, взагалі не вмикаючи бензиновий двигун. А коли планується довга поїздка між містами – у гру вступає класичний ДВЗ, знімаючи будь-який страх залишитися з порожньою батареєю посеред траси.

Під капотом обох машин працює 2,0-літровий бензиновий турбомотор, який у парі з електродвигуном на задній осі видає солідні 455 кінських сил. Динаміка відповідна: важкий сімейний XC90 розмінює першу сотню всього за 4,9 секунди.

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Що стосується зарядки, то від домашньої станції повністю заповнити акумулятор можна приблизно за чотири години. Швидкісної зарядки постійним струмом тут не передбачено, але для плагін-гібрида це не критично.

Що змінилося ззовні та в салоні

Якщо XC90 зберіг свій звичний вигляд після нещодавнього рестайлінгу, то молодший XC60 отримав помітну "підтяжку обличчя". Кросоверу змінили капот, крила, бампер та решітку радіатора.

Фірмові фари "Молот Тора" тепер оснащені матричною технологією, яка вміє вирізати зустрічний транспорт із потоку світла, щоб не засліплювати інших водіїв. У салоні з'явився новий 11,2-дюймовий сенсорний екран із системою на базі Google та голосовим помічником Gemini AI.

Контекст

Такий крок Volvo цілком логічний на тлі глобального охолодження інтересу до чистих електромобілів. Як ми писали раніше, компанія навіть змушена була прибрати деякі електричні моделі з ринку США та продовжити життя бензиновим авто. Тому ставка на "далекобійні" плагін-гібриди – це ідеальний компроміс для тих, хто хоче економити на пальному, але ще не готовий повністю відмовитися від традиційного двигуна.