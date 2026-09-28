Гібридний монстр без водія: армія США пересідає на роботизовані вантажівки від Rheinmetall та Harbinger

Ці роботизовані машини з вантажністю понад 8 тонн візьмуть на себе найнебезпечніші логістичні місії на передовій, щоб зберегти життя військових під час атак ворожих дронів: війна в Україні довела вразливість людей від повітряних та наземних дронів, в т.ч. дронів-камікадзе.

Як повідомляє портал АрміяInform із посиланням на виробника, основою для військової машини стало комерційне шасі Harbinger Praesidia середньої вантажності. Платформа отримала гібридну силову установку, яка поєднує містку батарею з двигуном внутрішнього згоряння, що працює як генератор.

За гібридною схемою приводу

Загальна маса такого транспорту сягає майже 12 тонн, а максимальна швидкість становить цілком пристойні 105 км/год. Завдяки гібридній системі машина здатна подолати понад 800 кілометрів на одному баку, причому майже 170 з них – виключно на електротязі у повній тиші, коли це будже потрібно.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Цікаво, що вантажівка може працювати як гігантський мобільний павербанк. Платформа здатна видавати до 350 кВт електроенергії, чого з головою вистачить для живлення передових командних пунктів, радарів чи систем радіоелектронної боротьби без використання окремих генераторів.

Безпілотна платформа Harbinger Praesidia для транспортування вантажів військовослужбовцям США. Фото: Harbinger

Голосове керування та штучний інтелект

За автономність відповідає програмне забезпечення від фірми Forterra, яке дозволяє вантажівці самостійно рухатися навіть в умовах жорсткого придушення зв'язку. А компанія Primordial Labs впровадила систему Anura – інтерфейс, який розуміє звичайні голосові команди.

"Вертикально інтегрована транспортна платформа Harbinger поєднує виробництво живлення, накопичення енергії, мобільність та гнучку конфігурацію таким чином, що вона легко розширюється відповідно до потреб уряду, – Сара Джонс, директорка компанії IQT, яка інвестувала в проєкт.

Аналітики зазначають, що програма створення таких машин стала прямою відповіддю на досвід сучасної війни в Україні. Оскільки логістичні колони з паливом та боєприпасами є пріоритетною ціллю для FPV-дронів, американці вирішили максимально прибрати людей з небезпечних маршрутів постачання.

Базовий безпілотний гібридно-електричний автомобіль Harbinger. Фото: надано Harbinger

Український досвід роботизації

Нагадаємо, що українські військові також активно оновлюють свій автопарк, хоч і роблять ставку на класичні броньовані рішення. Приємні винятки є.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, у підрозділах Сил оборони України є свої військові машини логістики – безпілотний транспортер Protector компанії "Українська бронетехніка".

Поки в США ще тільки планують такі машини впускати, наші інженери вже відвантажують роботизовану техніку на фронт.