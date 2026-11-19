Як повідомляє видання Motor1, офіційна презентація моделі відбулася під час відкриття нового заводу Sorocaba 2 у бразильському штаті Сан-Паулу. Саме це підприємство візьме на себе повний цикл виробництва новинки, звідки машини експортуватимуть до країн Латинської Америки та Карибського басейну.

Хоча пікап і ділить платформу зі знайомим нам SUV, інженери суттєво попрацювали над технічною частиною. На відміну від звичайного кросовера з його простою торсіонною балкою, вантажівка отримала незалежну задню підвіску від седана, що обіцяє водіям значно м'якшу та комфортнішу їзду.

Під капотом презентованої топової версії XRX ховається перевірена часом гібридна система. Вона поєднує 1,8-літровий атмосферний двигун, який може працювати на біопаливі, з електромотором та компактною батареєю на 1,3 кіловат-години. Загальна потужність цієї установки становить 122 кінські сили. Увесь крутний момент передається виключно на передні колеса через фірмовий безступеневий варіатор e-CVT, що робить авто ідеальним для спокійних міських поїздок та легкого бездоріжжя.

Дизайн та ринкові перспективи

Зовні спорідненість із донором очевидна, але пікап має свої унікальні фішки. Найбільше впадає в око масивна горизонтальна смуга на решітці радіатора, яка робить передню частину агресивнішою та візуально нагадує китайську версію кросовера під назвою Frontlander.

Вихід цієї моделі ставить крапку в багатомісячних чутках та шпигунських зливах. Тепер японський бренд вступає у жорстку боротьбу в сегменті компактних вантажівок, де йому доведеться конкурувати з Fiat Toro, Renault Niagara та майбутніми новинками від BYD і Volkswagen.

Виробництво на новому екологічному заводі, який частково працює на біометані, стартує з потужності у 100 тисяч автомобілів на рік. Цей проєкт є частиною глобального інвестиційного плану компанії на 11,5 мільярда доларів, який дозволить створити тисячі нових робочих місць до 2030 року.

Що ще готує бренд