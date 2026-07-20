Гіперкар Denza Z Special Edition матиме потужність 2 тисячі "конячок": авто помітили на Нюрбургринзі

Нещодавно на Фестивалі швидкості в Гудвуді виробник офіційно представив базову лінійку суперкара Z, підтвердивши вихід модифікацій Coupe, Spider та Racing.

Проте, як пише Carscoops, саме версія Special Edition стане вершиною інженерних досягнень бренду, орієнтованою виключно на трекові рекорди. Перед фінальним заїздом на час автомобіль пройде додаткову оцінку розробки, а всі технічні подробиці компанія обіцяє оприлюднити своєчасно.

Аеродинаміка гоночного класу та кузов з вуглецевого волокна

Помічений прототип базується на цивільній версії Z Racing, але має значно агресивніший дизайн. Модифікація Racing вже у стандарті пропонує розвинений передній спліттер з вуглецевого волокна, різноманітні вентиляційні отвори та заднє крило, що сумарно забезпечує притискну силу 1060 кілограмів на швидкості 350 км/год. Крім того, у версії Racing передбачена можливість заміни заднього ряду сидінь на повноцінний каркас безпеки.

Варіант Z Special Edition розвиває ці ідеї до екстремуму. Автомобіль отримав додаткові аеродинамічні елементи на передньому бампері, ще більший сплітер, модифіковані панелі кузова та величезний задній дифузор, який займає приблизно третину корми. Суперкар оснастили новими колісними дисками та спеціальними шинами.

За заявою Denza, новинка має двошаровий композитний кузов гоночного класу, де всі зовнішні панелі повністю виготовлені з вуглецевого волокна. Модель також отримала інноваційну систему зменшення аеродинамічного опору. Вона синхронізує роботу переднього активного дифузора та заднього антикрила, що дозволяє знизити лобовий опір до 40% і водночас згенерувати понад 2000 кілограмів притискної сили на швидкості 300 км/год.

Тримоторна силова установка та рекордна динаміка