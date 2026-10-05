Годинна погоня на багатотонній вантажівці: 21-річний юнак без прав влаштував справжній екшн на дорозі

Як повідомляє видання Carscoops, інцидент розпочався, коли патрульні спробували зупинити 21-річного Леуана Гріффітса. Замість того, щоб пригальмувати, хлопець натиснув на газ свого щойно придбаного бортового вантажного авто. Ситуацію ускладнювало те, що водій взагалі не мав ані відповідної категорії прав, ані страхового поліса.

Як діяли поліцейські?

Тікати від копів на легковику – це вже погана ідея, але робити це на багатотонній комерційній техніці – справжнє божевілля. Для розуміння масштабів загрози: таку вантажівку поліцейські не можуть просто заблокувати чи застосувати маневр розвороту, адже будь-який фізичний контакт на швидкості міг би призвести до катастрофічних наслідків для всіх учасників руху.

Під час годинної погоні Гріффітс розігнав важку машину до 122 км/год на ділянці, де дозволено їхати не більше 80 км/год. Ще страшніше виглядала його їзда через житлові зони: там, де діє обмеження у 32 км/год, він мчав на швидкості 90 км/год.

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На відео з поліцейських реєстраторів видно, як величезна вантажівка протискується вузькими дорогами, ледь не зносячи зустрічні авто. Зрештою, горе-водій зрозумів, що відірватися не вийде, кинув вантажівку і спробував втекти на своїх двох, але його швидко затримали.

Як покарали порушника?

Суд виніс вирок: вісім місяців в'язниці (умовно на два роки), заборона керувати будь-яким транспортом на два роки та 200 годин громадських робіт. Щоб колись таки сісти за кермо легально, йому доведеться складати розширений іспит з водіння. Ця історія – яскраве нагадування про те, що відсутність документів та паніка за кермом перетворюють будь-яке авто на некеровану зброю.