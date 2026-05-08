Головна дорога до Польщі отримує нові мости: М-09 готують до відкриття

ФОТО: Автомагістраль-Південь|
Практично завершено реконструкцію п’яти мостів із шести запланованих
За повідомленням підрядника "Автомагістраль-Південь", із 34 кілометрів ділянки нове асфальтобетонне покриття вже влаштовано на 20 кілометрах. Паралельно дорожники практично завершили реконструкцію п’яти мостів із шести запланованих.
Зараз на них укладають перший шар асфальту, а після відкриття руху почнуть демонтовувати тимчасові об’їзди.
Ще на трьох мостах замінили двоочковими бетонними трубами, четверта конструкція мостової переправи – у роботі.
Чому ця траса важлива
М-09 – один із головних маршрутів із Києва до Варшави та частина транс’європейської мережі TEN-T. Після початку повномасштабної війни навантаження на дорогу суттєво зросло, а покриття почало швидко руйнуватися.
Саме тому проєкт, погоджений ще до війни за підтримки European Bank for Reconstruction and Development, став критично важливим.
Роботи ведуться в гарному темпі, оскільки виклики логістики воєнного часу вимагають високої пропускної спроможності вантажного та пасажирського транспорту. Фото: Автомагістраль-Південь
Як зміниться дорога
Проєкт капремонту передбачає не просто новий асфальт, а фактичну модернізацію маршруту:
- розширення дороги за межами населених пунктів;
- додаткові смуги біля перехресть і зупинок;
- нову дорожню основу та три шари асфальтобетону;
- кільцеву розв’язку;
- сучасну систему водовідведення;
- тротуари, велодоріжки та шумозахисні екрани.
На порозі змін
Окремо тривають роботи з облаштування дощової каналізації та встановлення бордюрів у Раві-Руській.
Після завершення реконструкції М-09 має стати однією з найсучасніших прикордонних трас на заході України.