Укр
Ру

Головна дорога до Польщі отримує нові мости: М-09 готують до відкриття

На трасі від Львова до пункту пропуску "Рава - Руська - Гребенне" готуються відкрити рух новими мостами. Капітальний ремонт ключового маршруту до Польщі триває вже рік.
Зі Львова до кордону дорога ось-ось промайне швидше

ФОТО: Автомагістраль-Південь|

Практично завершено реконструкцію п’яти мостів із шести запланованих

Валентин Ожго
logo8 травня, 08:20
logo0
logo0 хв

За повідомленням підрядника "Автомагістраль-Південь", із 34 кілометрів ділянки нове асфальтобетонне покриття вже влаштовано на 20 кілометрах. Паралельно дорожники практично завершили реконструкцію п’яти мостів із шести запланованих.

Зараз на них укладають перший шар асфальту, а після відкриття руху почнуть демонтовувати тимчасові об’їзди.

Читайте також Капремонт дороги до кордону ведеться у дві зміни: що підштовхує


Ще на трьох мостах замінили двоочковими бетонними трубами, четверта конструкція мостової переправи – у роботі.

Чому ця траса важлива

М-09 – один із головних маршрутів із Києва до Варшави та частина транс’європейської мережі TEN-T. Після початку повномасштабної війни навантаження на дорогу суттєво зросло, а покриття почало швидко руйнуватися.

Саме тому проєкт, погоджений ще до війни за підтримки European Bank for Reconstruction and Development, став критично важливим.

Роботи ведуться в гарному темпі, оскільки виклики логістики воєнного часу вимагають високої пропускної спроможності вантажного та пасажирського транспорту. Фото: Автомагістраль-Південь

Як зміниться дорога

Проєкт капремонту передбачає не просто новий асфальт, а фактичну модернізацію маршруту:

  • розширення дороги за межами населених пунктів;
  • додаткові смуги біля перехресть і зупинок;
  • нову дорожню основу та три шари асфальтобетону;
  • кільцеву розв’язку;
  • сучасну систему водовідведення;
  • тротуари, велодоріжки та шумозахисні екрани.

Читайте також До Львова з Рави-Руської прокладуть нову дорогу: скільки часу знадобиться

На порозі змін

Окремо тривають роботи з облаштування дощової каналізації та встановлення бордюрів у Раві-Руській.

Після завершення реконструкції М-09 має стати однією з найсучасніших прикордонних трас на заході України.

#Безпека дорожнього руху #Ремонт #Фото #Польща #Дороги #Автоподія #Відео #Перевезення #Новини #Львів