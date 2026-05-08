Головна дорога до Польщі отримує нові мости: М-09 готують до відкриття

За повідомленням підрядника "Автомагістраль-Південь", із 34 кілометрів ділянки нове асфальтобетонне покриття вже влаштовано на 20 кілометрах. Паралельно дорожники практично завершили реконструкцію п’яти мостів із шести запланованих.

Зараз на них укладають перший шар асфальту, а після відкриття руху почнуть демонтовувати тимчасові об’їзди.

Ще на трьох мостах замінили двоочковими бетонними трубами, четверта конструкція мостової переправи – у роботі.

Чому ця траса важлива

М-09 – один із головних маршрутів із Києва до Варшави та частина транс’європейської мережі TEN-T. Після початку повномасштабної війни навантаження на дорогу суттєво зросло, а покриття почало швидко руйнуватися.

Саме тому проєкт, погоджений ще до війни за підтримки European Bank for Reconstruction and Development, став критично важливим.

Роботи ведуться в гарному темпі, оскільки виклики логістики воєнного часу вимагають високої пропускної спроможності вантажного та пасажирського транспорту.

Як зміниться дорога

Проєкт капремонту передбачає не просто новий асфальт, а фактичну модернізацію маршруту:

розширення дороги за межами населених пунктів;

додаткові смуги біля перехресть і зупинок;

нову дорожню основу та три шари асфальтобетону;

кільцеву розв’язку;

сучасну систему водовідведення;

тротуари, велодоріжки та шумозахисні екрани.

На порозі змін

Окремо тривають роботи з облаштування дощової каналізації та встановлення бордюрів у Раві-Руській.

Після завершення реконструкції М-09 має стати однією з найсучасніших прикордонних трас на заході України.