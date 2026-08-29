Honda Accord 2028 року може стати фастбеком та отримати імітацію механічної коробки

Honda готує наступне покоління Accord, яке, за попередніми заявами представників компанії, має суттєво відрізнятися від нинішньої моделі. Незалежний цифровий художник Theottle створив рендери автомобіля, спираючись на дизайн нещодавнього прототипу гібридного седана Honda.

Найпомітнішою зміною порівняно з нинішнім Accord стала лінія даху, що плавно спускається до задньої частини кузова. У результаті седан може отримати силует фастбека або ліфтбека. Передня частина також стала спортивнішою: прототип Honda надихнув дизайнера на використання роздільної оптики та більш виразних кузовних поверхонь. Ззаду рендери демонструють вузькі ліхтарі, об'єднані світловою смугою на всю ширину кузова. Також автомобіль отримав невеликий спойлер та нові легкосплавні диски.

Honda обіцяє суттєві зміни

Honda вже розкрила окремі деталі щодо наступного Accord. Віцепрезидент компанії з автомобільної стратегії Гері Робінсон заявив: "Клієнти побачать суттєво перероблений Accord, який відчуватиметься як нова модель".

За його словами, у новому поколінні буде зроблено "більший акцент на спортивній стороні". Актуальний Accord 11-го покоління дебютував наприкінці 2022 року. Тому наступна модель може отримати не лише повністю змінений дизайн, а й оновлений інтер'єр та модернізовану гібридну силову установку.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Концепт нового гібридного седана Honda

Гібрид отримає імітацію механічного перемикання передач

Актуальна гібридна система Honda Accord використовує 2,0-літровий бензиновий двигун у поєднанні з двома електродвигунами. Сумарна потужність становить 204 кінські сили. Для наступного покоління очікується модернізована версія цієї системи, яка може бути приблизно на 10% економічнішою.

Однією з її особливостей стане система S+ Shift, яку Honda вже використовує в нових Prelude та Civic. Вона не передбачає встановлення традиційної коробки передач із фіксованими ступенями. Натомість електроніка імітує перемикання передач за допомогою зміни характеристики крутного моменту, звуку та вібрацій. Таким чином, водій може отримати відчуття роботи механічної трансмісії, хоча фактичного перемикання передач не відбувається.

Коли з'явиться новий Accord