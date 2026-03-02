Honda Accord у Китаї подешевшав майже на $15 000: в чому причина

Офіційна роздрібна ціна Accord e:PHEV у Китаї становила 34 890 доларів, але після знижки вона опустилася до 20 280 доларів, повідомляє Auto24, посилаючись на Carscoops. Для ринку Китаю це агресивний демпінг у сегменті середньорозмірних седанів. Формально акцію створили з нагоди 50-річчя глобальної моделі Accord, однак масштаб знижки натякає на глибші проблеми зі збутом.

Чому Accord втрачає позиції

Accord виробляється в Китаї з 1999 року і був одним із перших сучасних іноземних седанів, локалізованих у країні поряд із Toyota Camry та Volkswagen Passat. Проте сьогодні ситуація змінилася. Китайські покупці дедалі активніше переходять на електромобілі та гібриди місцевих брендів. Попит на традиційні седани падає, а іноземні виробники відчувають серйозний тиск. Минулого року GAC Honda зафіксувала падіння продажів на 25%, реалізувавши 351 900 автомобілів. У січні 2026 року ситуація стала ще складнішою: лише 4 558 проданих авто — майже на 70% менше, ніж роком раніше.

Показово, що в межах тієї ж групи GAC електромобільний бренд Aion продав 21 600 машин за місяць, продемонструвавши зростання на 171% за рік. Для порівняння, інші спільні підприємства також намагаються стимулювати попит знижками. GAC Toyota пропонує дисконти близько 3 200 доларів на моделі з ДВЗ, а Dongfeng Nissan проводить власні короткострокові акції. Але жодна з цих пропозицій не наближається до масштабу зниження ціни на Accord.

Проблема не лише в седанах

Хоча сегмент кросоверів загалом зростає, ключовою причиною спаду експерти називають стрімкий розвиток китайських NEV-моделей (авто на нових джерелах енергії). Підрозділи Honda в Китаї просувають власні електрифіковані моделі під суббрендом Ye, однак поки що вони не досягли очікуваного рівня популярності. Технологічне відставання від швидкозростаючих китайських виробників стає дедалі помітнішим. І масштабна знижка на Accord — це скоріше спроба швидко оживити продажі, ніж святкова акція.

Чи допоможе демпінг?

Зниження ціни майже на 15 тисяч доларів — серйозний сигнал для ринку. Але обмеження у 1000 автомобілів і доступ лише для постійних клієнтів свідчать, що компанія тестує реакцію покупців, а не запускає довгострокову програму підтримки. Для Honda китайський ринок залишається стратегічним, однак конкуренція там зараз жорсткіша, ніж будь-коли.