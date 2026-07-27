Honda Legend 1994 року з пробігом лише 24 тисяч кілометрів продають за 35 000 доларів

На українському ринку з'явився надзвичайно рідкісний Honda Legend другого покоління 1994 року випуску. За представницький японський седан просять 35 000 доларів, що робить його одним із найдорожчих екземплярів моделі у продажу.

Honda Legend збереглася як нова

За словами продавця, автомобіль має оригінальний пробіг лише 24 тис. км. Також зазначається, що седан перебував в одних руках із моменту придбання.

Власник стверджує, що кузов повністю зберіг заводське лакофарбове покриття — автомобіль не фарбувався та не потребує жодних ремонтних робіт. Стан машини описують як максимально наближений до нового.

Оснащення Honda Legend

Виставлений на продаж автомобіль — це Honda Legend другого покоління у версії 3.2i MT.

Під капотом встановлений 3,2-літровий бензиновий двигун V6, який працює у парі з механічною коробкою передач. На початку 1990-х років Legend була флагманською моделлю Honda та конкурувала з європейськими представницькими седанами.

Колекційна цінність

Автомобілі Honda Legend у подібному стані сьогодні зустрічаються вкрай рідко. Оригінальний кузов без повторного фарбування, мінімальний пробіг та історія з одним власником значно підвищують колекційну цінність моделі.

Саме тому продавець оцінив цей екземпляр у 35 тисяч доларів, що суттєво перевищує вартість більшості аналогічних автомобілів на вторинному ринку.