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Honda Legend 1994 року з пробігом лише 24 тисяч кілометрів продають за 35 000 доларів

Автомобілі марки Honda, які випускались 30 років тому, досі є еталоном надійності. Збережені екземпляри дуже цінуються.
30 річну Honda Legend продають за 35 000 доларів
Євген Гудущан
logo27 липня, 16:10
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На українському ринку з'явився надзвичайно рідкісний Honda Legend другого покоління 1994 року випуску. За представницький японський седан просять 35 000 доларів, що робить його одним із найдорожчих екземплярів моделі у продажу.

Honda Legend збереглася як нова

За словами продавця, автомобіль має оригінальний пробіг лише 24 тис. км. Також зазначається, що седан перебував в одних руках із моменту придбання.

Власник стверджує, що кузов повністю зберіг заводське лакофарбове покриття — автомобіль не фарбувався та не потребує жодних ремонтних робіт. Стан машини описують як максимально наближений до нового.

Оснащення Honda Legend

Виставлений на продаж автомобіль — це Honda Legend другого покоління у версії 3.2i MT.

Під капотом встановлений 3,2-літровий бензиновий двигун V6, який працює у парі з механічною коробкою передач. На початку 1990-х років Legend була флагманською моделлю Honda та конкурувала з європейськими представницькими седанами.

Колекційна цінність

Автомобілі Honda Legend у подібному стані сьогодні зустрічаються вкрай рідко. Оригінальний кузов без повторного фарбування, мінімальний пробіг та історія з одним власником значно підвищують колекційну цінність моделі.

Саме тому продавець оцінив цей екземпляр у 35 тисяч доларів, що суттєво перевищує вартість більшості аналогічних автомобілів на вторинному ринку.

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