Перший електромотоцикл Honda заряджатиметься від зарядок для електромобілів: що ще про нього відомо

Електричний мотоцикл стане ще одним кроком бренду до електрифікації модельного ряду. Цим байком можна буде керувати з посвідченням категорії A2, а також буде доступна версія, адаптована для водіїв із категорією A1.

Як пише виробник у своєму релізі, однією з переваг та особливостей WN7 є підтримка швидкої зарядки за стандартом CCS2 і зарядки змінним струмом Type 2. Завдяки цьому мотоцикл сумісний із більшістю громадських зарядних станцій для електромобілів і це має спростити щоденну експлуатацію та подорожі.

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Чим ще буде зваблювати нова модель

У Honda зазначають, що під час розробки цієї версії основну увагу приділили не максимальному прискоренню, а плавності керування, стабільності та передбачуваній реакції на відкриття дросельної заслінки.

Мотоцикл отримав чотири режими руху – Standard, Sport, Rain та Econ, а також систему рекуперативного гальмування.

Розробники Honda WN7 запевняють, що мобільність повинна відрізнятися залежно від способу життя, географії та моделей використання. Фото: Honda

Акумулятор у WN7 встановлений стаціонарно та розташований низько в рамі, що дозволило знизити центр ваги й покращити керованість. Водночас молодші електроскутери Honda і надалі використовуватимуть змінні акумуляторні батареї.

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Про ціну чомусь не згадали

Поява WN7 є частиною довгострокової стратегії Honda з переходу на електрифікований транспорт. Однак важливий чинник попиту у виробника не згадали – про ціну жодного слова не сказано. Втім, детальний опис цієї машини в релізі також відсутній.

Однак при цьому у виробника нагадали, що планують досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року, розвиваючи одночасно гібридні та повністю електричні моделі автомобілів й мотоциклів.