Як повідомляє видання Motor1, під час презентації кросовера Avancier японці непомітно показали ще кілька автомобілів під чохлами, які вийдуть на ринок з 2027 року. Саме вони першими приміряють абсолютно нову гібридну систему, що прийде на зміну звичній установці e:HEV.

Головна фішка ховається під капотом, де пропишеться модернізований 2,0-літровий двигун. Інженери Honda зробили його виключно гібридним, що дозволило скинути майже півтора кілограма ваги з блоку циліндрів та колінвала. Мотор налаштували на максимально швидке спалювання суміші, щоб уникнути детонації при високих навантаженнях. Завдяки цьому ефективність роботи зросла, а витрата пального у пікових режимах впала на 30 відсотків порівняно з моделями 2018 року.

Хитрий привід та продуманий салон

Найбільшою зміною в ходовій частині стала відмова від класичного карданного вала. Його замінила електрична система DualPower eAWD із виділеним заднім мотором, яка миттєво перекидає крутний момент між осями під час розгону чи гальмування. Сама модульна платформа тепер уніфікована на 90 відсотків для різних моделей.

Тягову батарею перенесли з-під багажника під заднє сидіння, що не лише покращило розважування, а й дозволило нарешті повернути в гібриди повноцінне запасне колесо під підлогу. Подбали розробники й про водіїв, суттєво переглянувши ергономіку робочого місця. Педалі гальма та газу стали більшими, а відстань між ними зменшили, щоб нога менше втомлювалася в заторах чи під час тривалих подорожей.

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