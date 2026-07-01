Honda та Nissan все-таки обʼєднаються: коли буде спроба номер два

Nissan та Honda будуватимуть автомобільні ЕБУ разом
Взаємовідносини між двома великими брендами мають непросту історію. У грудні 2024 року Honda та Nissan потрапили в заголовки світових новин після підписання меморандуму про взаєморозуміння щодо вивчення можливості глобального злиття. Проте, вже до лютого наступного року компанії прийняли рішення відмовитися від ідеї створення єдиної нової холдингової компанії.
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Як повідомляло інформаційне агентство Reuters, первісний план передбачав об'єднання рівних партнерів, але в процесі переговорів Honda спробувала взяти під свій контроль діяльність Nissan і перетворити бренд на власну дочірню компанію.
Крім того, Honda наполягала на проведенні більш радикального скорочення робочих місць і ліквідації частини виробничих потужностей, що викликало сильний опір з боку керівництва Nissan і призвело до раптового припинення консультацій про злиття.
Попри зрив початкового плану, діалог між автовиробниками відновився в іншому форматі. Як заявив очільник компанії Honda Тосіхіро Мібе перед акціонерами, переговори наразі досить серйозно просунулися, а деякі аспекти співпраці вже максимально близькі до офіційного оголошення. Він наголосив, що бренди продовжують роботу над кожним окремим проєктом у межах взаємовигідних відносин, фокусуючись на спільній вигоді без повного корпоративного об'єднання.
Стандартизація технологій та роль третіх сторін
Одним із головних напрямків партнерства має стати технологічна кооперація. Згідно з наявною інформацією, компанії Honda, Nissan та Mitsubishi об'єднують зусилля для створення єдиних стандартизованих електронних блоків керування (ЕБУ) для транспортних засобів наступного покоління.
Спільні блоки планують інтегрувати в автомобілі всіх трьох брендів, які з'являться на ринку на початку цього десятиліття. Очікується, що нові ЕБУ знайдуть своє застосування як у гібридних модифікаціях, так і в повністю електричних моделях. У процесі підписання фінальних угод свою роль може відіграти й французька компанія Renault. Французький автовиробник досі утримує 15% контрольних акцій компанії Nissan, хоча ще у 2023 році цей показник становив 43%.
Реструктуризація та зміна стратегій на тлі кризи
- Новий етап переговорів проходить у складний для обох компаній період кардинальних внутрішніх реформ та оптимізації витрат. Nissan наразі впроваджує масштабну антикризову програму, яка включає повне закриття семи автомобільних заводів, ліквідацію двох дизайнерських студій та звільнення близько 20 000 співробітників. Згідно із затвердженим планом реструктуризації RE:Nissan, компанія також урізає свої сумарні виробничі потужності з 3,5 мільйона до 2,5 мільйона одиниць техніки на рік.
- Водночас Honda також переживає серйозні внутрішні трансформації після того, як компанія оголосила про свій перший річний збиток в історії. Керівництво автовиробника ухвалило рішення скасувати кілька раніше запланованих проєктів з розробки електромобілів через падіння рівня ринкового попиту.
- Ба більше, Honda офіційно відмовилася від своєї амбітної мети повністю перейти на випуск виключно електричного транспорту до 2040 року. Замість цього бренд переорієнтував ресурси на створення нового покоління високоефективних гібридів. Первістками цієї нової лінійки мають стати клиноподібний седан та позашляховик, дебют яких заплановано на 2028 рік.
- Як зазначають аналітики, у сучасних реаліях традиційні світові автовиробники змушені оптимізувати свої капіталовкладення та шукати партнерів. Головним чинником цього є стрімкий розвиток та жорсткий тиск з боку автомобільних компаній Китаю. У такій ситуації спільні технологічні розробки та партнерські угоди допомагають традиційним автоконцернам суттєво зменшити фінансові витрати та пришвидшити вихід нових моделей на світовий ринок.