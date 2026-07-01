Honda та Nissan все-таки обʼєднаються: коли буде спроба номер два

Взаємовідносини між двома великими брендами мають непросту історію. У грудні 2024 року Honda та Nissan потрапили в заголовки світових новин після підписання меморандуму про взаєморозуміння щодо вивчення можливості глобального злиття. Проте, вже до лютого наступного року компанії прийняли рішення відмовитися від ідеї створення єдиної нової холдингової компанії.

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Як повідомляло інформаційне агентство Reuters, первісний план передбачав об'єднання рівних партнерів, але в процесі переговорів Honda спробувала взяти під свій контроль діяльність Nissan і перетворити бренд на власну дочірню компанію.

Крім того, Honda наполягала на проведенні більш радикального скорочення робочих місць і ліквідації частини виробничих потужностей, що викликало сильний опір з боку керівництва Nissan і призвело до раптового припинення консультацій про злиття.

Попри зрив початкового плану, діалог між автовиробниками відновився в іншому форматі. Як заявив очільник компанії Honda Тосіхіро Мібе перед акціонерами, переговори наразі досить серйозно просунулися, а деякі аспекти співпраці вже максимально близькі до офіційного оголошення. Він наголосив, що бренди продовжують роботу над кожним окремим проєктом у межах взаємовигідних відносин, фокусуючись на спільній вигоді без повного корпоративного об'єднання.

Стандартизація технологій та роль третіх сторін

Одним із головних напрямків партнерства має стати технологічна кооперація. Згідно з наявною інформацією, компанії Honda, Nissan та Mitsubishi об'єднують зусилля для створення єдиних стандартизованих електронних блоків керування (ЕБУ) для транспортних засобів наступного покоління.

Спільні блоки планують інтегрувати в автомобілі всіх трьох брендів, які з'являться на ринку на початку цього десятиліття. Очікується, що нові ЕБУ знайдуть своє застосування як у гібридних модифікаціях, так і в повністю електричних моделях. У процесі підписання фінальних угод свою роль може відіграти й французька компанія Renault. Французький автовиробник досі утримує 15% контрольних акцій компанії Nissan, хоча ще у 2023 році цей показник становив 43%.

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