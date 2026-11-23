Як повідомляє видання Motor1, під нову сервісну кампанію потрапили близько 1,12 мільйона машин у США, а загалом у світі ця цифра сягає 1,6 мільйона. Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) ініціювало це відкликання превентивно, спираючись на дані багаторічного моніторингу.

Проблема криється у хімічному складі піропатронів сумнозвісної компанії Takata. З роками, особливо в регіонах із жарким та вологим кліматом, газ усередині деградує. Якщо така подушка спрацює під час ДТП, металевий корпус газогенератора може просто розлетітися на шматки, вистріливши гострою шрапнеллю по салону.

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Які моделі в зоні ризику

Левова частка відкликаних авто припадає на Honda – понад 810 тисяч одиниць. Це популярні моделі 2012-2013 років випуску: Civic, CR-V, Accord, а також преміальні Acura ILX та RDX.

У Toyota ситуація стосується понад 314 тисяч машин. До списку потрапили Corolla (2003-2008), Tundra (2005-2006), Sequoia (2005-2007) та 4Runner (2016-2017). Також під кампанію підпадають деякі моделі Lexus, зокрема GX460 2017 року та старіші IS250 і SC430. Усім власникам дилери безкоштовно замінять небезпечний вузол.

Toyota 4Runner

Що це означає для українців?

Хоча відкликання стосується ринку США, для України ця новина є максимально актуальною. Тисячі згаданих Civic, Accord, CR-V та Corolla привезли до нас із американських аукціонів. Якщо ви володієте таким авто, обов'язково перевірте його VIN-код на сайті NHTSA , щоб дізнатися, чи підпадає ваша машина під обов’язкову заміну подушки.

До речі, це вже не перша масштабна проблема японських брендів за останній час. Нещодавно ми писали, що Honda відкликає понад 635 тисяч авто через небезпечний збій підсилювача керма, а ще понад мільйон машин потрапили під розслідування через відмову двигуна запускатися після зупинки.