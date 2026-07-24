Honda тимчасово призупиняє випуск Civic Si та Integra A-Spec з механічною коробкою передач

У заяві для Carscoops представник Honda пояснив цей крок зміною бізнес-умов. Водночас згідно з документом заводу, що з'явився у соціальних мережах, пауза пов'язана із невизначеністю щодо нових правил та вимог сертифікації EPA (Агентства з охорони довкілля США) для 2027 модельного року та подальших періодів.

Деталі щодо двигуна та дилерських запасів

Призупинення виробництва стосується модифікацій, які поєднують 1,5-літровий турбований двигун потужністю 204 к.с. із шестиступеневою механічною трансмісією. На ринку США ця силова установка доступна виключно для двох моделей – Honda Civic Si та Acura Integra A-Spec. Обидва автомобілі випускаються на заводі Honda Canada Manufacturing (HCM) в Аллістоні, провінція Онтаріо.

У компанії зазначають, що загальний обсяг виробництва на канадському підприємстві не зменшиться, оскільки звільнені потужності займуть інші комплектації. За поточними прогнозами Honda, наявних дилерських запасів автомобілів з механічною коробкою передач має вистачити для покупців до початку 2027 року.

Вартість Civic Si у США наразі становить від 32 690 доларів, а Integra A-Spec Tech з механікою оцінюється в 40 495 доларів. Як тільки нормативні вимоги EPA стануть чіткішими, компанія оцінить перспективи відновлення випуску цих модифікацій.

Доля заряджених версій та загальний тренд ринку