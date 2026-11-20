Як повідомляє видання Motor1, історичний спорткар із шасі номер 002 зберіг свою оригінальну гоночну ліврею 1993 року та отримав стандартні британські номерні знаки спереду і ззаду. Процес реєстрації трекової машини успішно завершила компанія Furlonger Specialist Cars.

Загалом для сезону 1993 року Jaguar побудував лише чотири гоночні версії XJ220C, три з яких вирушили на добовий марафон до Франції. Цей конкретний автомобіль виступав під номером 50, а пілотували його Джон Нільсен, Девід Бребем та Девід Култхард.

Екіпаж фінішував п'ятнадцятим у загальному заліку, але в класі GT перетнув лінію першим. Проте через місяць організатори дискваліфікували машину через бюрократичну помилку з документами на апеляцію, віддавши перемогу екіпажу на Porsche 911.

"У мене досі зберігся той трофей – він стоїть у Шотландії разом з іншими нагородами", – розповів про цей суперечливий епізод Девід Култхард.

Як гоночний болід став легальним?

Звичайна дорожня версія XJ220 видавала 542 кінські сили, тоді як гоночна специфікація оснащена 3,5-літровим V6 з подвійним турбонаддувом, розкачаним до 850 сил. Саме ця прірва в потужності та налаштуваннях вимагала серйозної інженерної роботи для допуску на вулиці.

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Фахівці Furlonger Specialist Cars провели повну механічну експертизу перед тим, як подати документи на британську реєстрацію. Вони зазначають, що переобладнання стало можливим лише завдяки спільній силовій структурі між трековою та цивільною версіями.

Якби це був чистий прототип без серійного аналога, пройти сувору британську інспекцію було б майже нереально. Зараз цей єдиний у своєму роді дорожній XJ220C-LM оцінили у 4 499 990 фунтів стерлінгів, що еквівалентно понад 5,9 мільйона доларів.