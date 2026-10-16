Готуйте ланцюги: у нас ще тепло, а Норвегія вже ввела жорсткі зимові правила та штрафи для далекобійників

Як повідомила Норвезька дорожня адміністрація , нові вимоги вже стартували в регіонах Нурланн, Тромсе та Фінн. Для решти території скандинавської країни аналогічні правила набудуть чинності з 1 листопада.

Українським перевізникам це необхідно врахувати, оскільки логістичні та транспортні компанії України регулярно здійснюють автомобільні вантажні перевезення до Норвегії. Такій активності сприяють "Транспортний безвіз", дію якого продовжено до березня 2027 року, та сприятливі екологічні вимоги (дозволяють Євро-5 або вище). Спочатку фури направляються в балтійські порти через Польщу чи Німеччину, а звідти їх доставляють поромними переправами до Осло чи інших норвезьких портів.



Які вимоги чинні

З 16 листопада по 31 березня місцева влада вимагає обов'язкового використання зимової гуми зі спеціальним маркуванням. Ведучі та передні керовані осі вантажівок повинні бути оснащені функціональними шинами стандарту 3PMSF, які позначають гору з трьох вершин та снігу.

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Для інших осей, а також причепів масою понад 3,5 тонни, норвезькі поліцейські допускають використання гуми з маркуванням M+S або того ж 3PMSF.

Шина, схвалена як "три вершини гори-сніжинка", маркується як альпійський символ і літерами "M+S". Фото: Норвезька дорожня адміністрація

Скільки ланцюгів брати та які штрафи

Окрема увага приділяється ланцюгам протиковзання, кількість яких чітко регламентована залежно від типу транспорту. Одиночна вантажівка повинна мати мінімум три ланцюги, автопоїзд з одинарними ведучими колесами – п’ять, а зі здвоєними – цілих сім штук.

Фінансове покарання за ігнорування цих норм суттєво вдарить по гаманцю перевізників. За кожну невідповідну шину особливу викласти від 95 до 190 євро, а кожен відсутній ланцюг обійдеться у суму від 70 до 140 євро.

Конкретика на "ланцюгову реакцію" зі сторони поліції:

750 норвезьких крон (3 550 грн) для транспортного засобу з допустимою загальною масою до 7 500 кг включно.

1200 норвезьких крон (5 680 грн) для транспортного засобу з дозволеною загальною масою понад 7 500 кг.

1500 норвезьких крон (7 100 грн) для транспортного засобу з дозволеною загальною масою понад 7 500 кг, що буксирує причіп з дозволеною загальною масою понад 3 500 кг.

За кожен відсутній ланцюг стягується плата.

Якщо ж фура застрягне або створить аварійну зупинку через недостатнє зчеплення з дорогою, інспектори не обмежаться лише грошовими стягненнями. У таких випадках водія взагалі можуть позбавити права керування транспортним засобом.

Давня боротьба за безпеку

Редакція Авто24 неодноразово писала про нове в дорожній службі Норвегії. Нещодавно на нашому сайті з'явилося повідомлення : Норвезька дорожня служба ( Statens vegvesen) активно бореться з небезпекою на північних трасах, бо там у вересні набули чинності жорсткі правила щодо фур-рефрижераторів, які перевозять рибу.