Готуйтеся до нових правил: з 2027 року в Україну пускатимуть лише комерційні авто стандарту Євро-6

Такі ж жорсткі вимоги почнуть діяти й для участі перевізників у конкурсі ЄКМТ, що суттєво змінить правила гри на ринку міжнародних перевезень.

Як повідомляє АсМАП України у своєму офіційному телеграм-каналі, нововведення стосуються цілої низки комерційної техніки. Йдеться про транспортні засоби за кодами УКТ ЗЕД 8701 21-8701 29 (окрім 8701 24), а також 8702, 8704 та 8705.

Якщо перекласти з офіційної мови на більш зрозумілу, то під ці коди підпадають сідельні тягачі, автобуси, вантажні автомобілі та різна спецтехніка. Відповідно до чинного законодавства, ввезення таких машин для вільного обігу вимагатиме найвищого рівня екологічності.

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Нові вимоги для міжнародників

Окрім митних обмежень, Міністерство відновлення, інфраструктури та транспорту підготувало ще один важливий нюанс для бізнесу. У відомстві ухвалили рішення, що до участі в Конкурсі ЄКМТ на 2027 рік допускатимуться виключно автомобілі стандарту Євро-6.

Для українських перевізників це означає необхідність поступового оновлення автопарку вже зараз. З цього приводу АсМАП порадив: купувати старіші комерційні машини за кордоном під кінець 2026 року буде вкрай ризиковано, адже поставити їх на облік в Україні просто не вийде.