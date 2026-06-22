Громада з Одещини витратила чималу суму на трактори з причепами

Нова техніка придбана для місцевих комунальних господарствах. Машини використовуватимуть для вивезення сміття, благоустрою територій та виконання повсякденних господарських завдань у селах.

Про нове надходження тракторів з причепами йдеться у публікації Городненської сільради на власній ФБ-сторінці.

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Техніка для щоденної роботи громад

Основою оновлення став трактор Eney TB504C – універсальна машина комунального та сільськогосподарського призначення. Модель оснащена 50-сильним чотирициліндровим дизельним двигуном об'ємом 3,3 літра, що забезпечує достатній запас тяги для роботи з причепами, навісним обладнанням та виконання транспортних завдань.

Для південного регіону 50-сильний Eney TB504C з кондиционером підходить стовідсотково – трактористи в спеку кабіну покидати не поспішають. Фото: Майя Константинова, Городненська сільрада

Повний привід із блокуванням диференціалів обох осей дозволяє трактору впевнено працювати на ґрунтових дорогах і в складних погодних умовах. Реверсивна коробка передач із синхронізованим перемиканням спрощує маневрування під час навантажувальних та комунальних робіт.

Розрахований на широкий спектр завдань

Трактор обладнаний потужною гідравлічною системою та триточковою навіскою вантажопідйомністю близько 1,4 тонни. Це дає можливість використовувати широкий перелік навісного обладнання – від косарок і відвалів до причіпних механізмів для благоустрою територій.

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Двошвидкісний вал відбору потужності дозволяє підключати різноманітні агрегати, а тягове зусилля понад 15 кН забезпечує ефективну роботу з вантажами та комунальним обладнанням.

Комфорт оператора

На відміну від багатьох бюджетних тракторів цього класу, Eney TB504C отримав повністю закриту герметичну кабіну з шумоізоляцією. Для роботи впродовж року передбачені система опалення та кондиціонер.

Про вартість в повідомленні не йдеться, але з відкритих джеред відомо, що в середньому за такий трактор просять 785,7 тис. грн. Фото: Майя Константинова, Городненська сільрада

Також машина оснащена камерами переднього і заднього огляду, мультимедійною системою та панорамним склінням, що покращує безпеку і комфорт під час експлуатації.

Надходження нової техніки має підвищити ефективність роботи комунальних служб та покращити якість послуг для мешканців громади.