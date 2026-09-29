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Huawei кидає виклик Tesla: новий кросовер Luxeed RX проїжджає 852 кілометрів і дивує адекватним прайсом

Спільний бренд компаній Huawei та Chery офіційно запустив на китайський ринок новий електричний кросовер Luxeed RX зі стартовим прайсом 38 550 доларів. За ці гроші водіям пропонують розкішний п'ятиметровий салон, запас ходу понад 850 кілометрів та автопілот третього рівня, що робить модель серйозним конкурентом для Tesla Model Y.
Представлено електрокросовер Luxeed RX від Huawei: ціна, характеристики, запас ходу

ФОТО: CnEVPost|

Luxeed RX

Данило Северенчук
logo29 вересня, 14:10
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Як повідомляє профільне видання CnEVPost, новий купе-кросовер став четвертою моделлю в лінійці бренду. Цікаво, що фінальна ціна виявилася навіть нижчою за попередні обіцянки – базова версія стартує від 259 800 юанів (приблизно 38 550 доларів).

Для українського покупця, який розглядає пригін "електрички" з Китаю, цей прайс виглядає дуже привабливо. Фактично, за вартість базової Tesla Model Y або вживаного європейського кросовера ви отримуєте величезний п'ятиметровий автомобіль на сучасній 800-вольтовій архітектурі. Це означає, що на швидкісних станціях батарею можна зарядити з 30% до 80% всього за 15 хвилин.

Техніка, яка дивує

Автомобіль побудований на платформі Huawei Tuling і пропонується з двома варіантами батарей: на 81 кВт-год (літій-залізо-фосфатна) та 100 кВт-год (потрійна літієва). Залежно від версії, заявлений запас ходу за китайським циклом CLTC становить від 672 до вражаючих 852 кілометрів.

Пальне
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 

Звісно, в реальних умовах із працюючою пічкою чи кондиціонером ці цифри будуть меншими, але чесні 500-600 кілометрів топова версія проїде без проблем. До того ж повнопривідна версія з двома моторами видає шалену потужність і розганяється до першої сотні за 3,6 секунди. За словами виробника, гальмівна система також посилена, й повна зупинка зі 100 км/год займає лише 32,4 метра.

Розумний салон та автопілот

Luxeed RX отримав 4 LiDAR та ще 34 різні датчики. Система вже має дозвіл на використання автопілота третього рівня на дорогах загального користування. У салоні водія зустрічає величезний 26-дюймовий проєкційний дисплей доповненої реальності, центральний екран на 16,1 дюйма та розумні крісла з десятками масажних зон.

Конкуренти

На домашньому ринку головними конкурентами новинки стануть Xiaomi YU7, IM Motors LS6 та Tesla Model Y. Враховуючи стабільний попит на китайські електромобілі в Україні, можна очікувати, що деякі Luxeed RX з'являться на наших дорогах завдяки неофіційним дилерам вже за кілька місяців.

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