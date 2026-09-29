Huawei кидає виклик Tesla: новий кросовер Luxeed RX проїжджає 852 кілометрів і дивує адекватним прайсом

Як повідомляє профільне видання CnEVPost, новий купе-кросовер став четвертою моделлю в лінійці бренду. Цікаво, що фінальна ціна виявилася навіть нижчою за попередні обіцянки – базова версія стартує від 259 800 юанів (приблизно 38 550 доларів).

Для українського покупця, який розглядає пригін "електрички" з Китаю, цей прайс виглядає дуже привабливо. Фактично, за вартість базової Tesla Model Y або вживаного європейського кросовера ви отримуєте величезний п'ятиметровий автомобіль на сучасній 800-вольтовій архітектурі. Це означає, що на швидкісних станціях батарею можна зарядити з 30% до 80% всього за 15 хвилин.

Техніка, яка дивує

Автомобіль побудований на платформі Huawei Tuling і пропонується з двома варіантами батарей: на 81 кВт-год (літій-залізо-фосфатна) та 100 кВт-год (потрійна літієва). Залежно від версії, заявлений запас ходу за китайським циклом CLTC становить від 672 до вражаючих 852 кілометрів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Звісно, в реальних умовах із працюючою пічкою чи кондиціонером ці цифри будуть меншими, але чесні 500-600 кілометрів топова версія проїде без проблем. До того ж повнопривідна версія з двома моторами видає шалену потужність і розганяється до першої сотні за 3,6 секунди. За словами виробника, гальмівна система також посилена, й повна зупинка зі 100 км/год займає лише 32,4 метра.

Розумний салон та автопілот

Luxeed RX отримав 4 LiDAR та ще 34 різні датчики. Система вже має дозвіл на використання автопілота третього рівня на дорогах загального користування. У салоні водія зустрічає величезний 26-дюймовий проєкційний дисплей доповненої реальності, центральний екран на 16,1 дюйма та розумні крісла з десятками масажних зон.

Конкуренти

На домашньому ринку головними конкурентами новинки стануть Xiaomi YU7, IM Motors LS6 та Tesla Model Y. Враховуючи стабільний попит на китайські електромобілі в Україні, можна очікувати, що деякі Luxeed RX з'являться на наших дорогах завдяки неофіційним дилерам вже за кілька місяців.