Гучні авто та мотоцикли можуть отримати штрафи до 34 тисяч гривень: Рада підтримала законопроєкт

Один із авторів законопроєкту Ярослав Железняк повідомив, що документ №15358 прийняли за основу 261 голосом. Проєкт передбачає відповідальність за керування транспортними засобами, які перевищують встановлений рівень шуму.

Скільки можуть штрафувати

Законопроєкт передбачає різні санкції залежно від обставин порушення. Під час воєнного стану за перший випадок пропонується штраф 17 тисяч гривень.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Якщо водій повторно порушить вимогу протягом року, сума зросте до 34 тисяч гривень. Крім того, за повторне порушення пропонується позбавляти права керування на строк від трьох до шести місяців.

Після завершення воєнного стану санкції мають бути нижчими. За перше порушення пропонується штраф 8500 гривень, за повторне - 17 тисяч.

Auto24 вже розповідав про попередню версію цієї ініціативи, коли законопроєкт лише з'явився у Верховній Раді. Тоді ми пояснювали, чому за гучні автомобілі та мотоцикли можуть штрафувати на 34 тисячі гривень.

Кого стосуватиметься нова відповідальність

Йдеться не про будь-який автомобіль або мотоцикл, який видає гучний звук. Ключове формулювання законопроєкту - перевищення допустимого рівня шуму.

Тобто головне питання полягатиме не в тому, чи здається конкретна машина "дуже гучною", а в тому, чи перевищує вона встановлений норматив.

Найбільше ризикують власники автомобілів та мотоциклів із модифікованими вихлопними системами. Це можуть бути прямоточні системи, видалені глушники або інші зміни конструкції, після яких транспорт стає значно гучнішим.

Водночас спортивний автомобіль із заводською вихлопною системою не повинен автоматично отримувати штраф лише через характерний звук двигуна.

Ще одне питання - як вимірюватимуть шум

Саме механізм контролю може стати одним із найважливіших під час підготовки документа до другого читання.

Auto24 ще торік розбирав ситуацію з гучним вихлопом під час повітряної тривоги і звертав увагу на проблему вимірювання шуму. Для об'єктивної фіксації потрібні відповідні прилади та зрозуміла методика, адже самого суб'єктивного висновку поліцейського про те, що автомобіль "занадто гучний", недостатньо.

У законопроєкті передбачене встановлення допустимих рівнів шуму. Окремі вимоги мають стосуватися нічного часу, коли гучний транспорт особливо заважає мешканцям міст.

Саме тому до другого читання депутати ще можуть уточнити, хто і за допомогою якого обладнання визначатиме факт перевищення.

Чому до цього повернулися саме зараз

Проблема гучних автомобілів та мотоциклів обговорюється в Україні вже кілька років. Ще у 2023 році Верховна Рада розглядала схожу ініціативу, яка також передбачала штрафи за експлуатацію транспорту з перевищенням допустимого рівня шуму.

Тепер питання повернулося вже в іншому законопроєкті - №15358. Серед його авторів, крім Железняка, є Максим Хлапук, Олег Бондаренко, Олександр Бакумов, Іван Юнаков та інші народні депутати. Офіційна картка Верховної Ради підтверджує, що документ зареєстрований 26 червня 2026 року.

Окремим аргументом авторів є воєнний стан. Гучні вихлопи в містах можуть створювати додатковий стрес для людей, оскільки різкий звук двигуна або вихлопної системи здатен нагадувати звуки повітряної атаки.

Гучних мотоциклів в Україні стає більше

Тема особливо актуальна на тлі зростання українського мотоциклетного ринку. За даними, про які Auto24 писав у вересні, у серпні українці придбали понад 11 тисяч мотоциклів.

При цьому мотоцикли дуже різні. Частина покупців обирає недорогу техніку для повсякденного використання, тоді як інша категорія - потужні дорожні та спортивні моделі, серед яких значно більше можливостей для різноманітного тюнінгу.

Закон ще не набув чинності

Попри підтримку документа в першому читанні, нові штрафи поки не діють. Прийняття за основу означає, що законопроєкт переходить до подальшого опрацювання та підготовки до другого читання.

Тому зараз водії не можуть отримати новий штраф у 17 або 34 тисячі гривень саме за перевищення допустимого рівня шуму на підставі №15358.

Попереду ще доопрацювання тексту та друге читання. І саме на цьому етапі можуть уточнити допустимі рівні шуму, процедуру їх вимірювання та інші практичні моменти.

Водночас уже зараз до власників особливо гучних автомобілів можуть застосовувати інші заходи: у Києві, зокрема, були випадки, коли через змінений вихлоп автомобілі вилучали, про що Auto24 розповідав у матеріалі про ситуацію з вилученням авто через перебитий VIN та гучний вихлоп.

А от для власників гучних вихлопів сигнал уже цілком конкретний: якщо законопроєкт стане законом у нинішньому вигляді, "поревіти" посеред міста може стати дуже дорогим задоволенням.