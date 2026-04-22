"Гуманітарка" на продаж: на Волині викрили схему ввезення авто під прикриттям допомоги ЗСУ

Середньорозмірний позашляховик Volkswagen Touareg у війска через суд тепер точно потрапить
У ході досудового розслідування встановлено, що директор одного з благодійних фондів разом зі спільниками ввозили легкові автомобілі з країн Євросоюзу. У документах транспорт оформлювали як гуманітарну допомогу для ЗСУ, що дозволяло уникати митних платежів.
Надалі частину автомобілів ставили на тимчасовий облік і реалізовували на внутрішньому ринку. Це все з'ясовували детективи Бюро економічної безпеки України у Волинській області.
Масштаби гуманітарних збочень
За попередніми даними, протягом 2024–2026 років на адресу фонду ввезли понад 100 автомобілів. Скільки саме з них було продано – наразі встановлюється.
Під час слідчих дій правоохоронці вилучили:
- 14 автомобілів;
- мобільні телефони;
- комп’ютерну техніку;
- документи та чорнові записи;
- готівкові кошти.
На транспортні засоби та інші вилучені речові докази суд наклав арешт. Фото: БЕБ Волині
Розслідування триває
Правоохоронці перевіряють причетність інших осіб і не виключають розширення кола підозрюваних.
Наразі справу розслідують за фактами контрабанди та використання підроблених документів. Оперативний супровід здійснюють підрозділи внутрішньої безпеки Нацполіції та Держприкордонслужби, процесуальне керівництво – обласна прокуратура.