"Гуманітарка" на продаж: на Волині викрили схему ввезення авто під прикриттям допомоги ЗСУ

У ході досудового розслідування встановлено, що директор одного з благодійних фондів разом зі спільниками ввозили легкові автомобілі з країн Євросоюзу. У документах транспорт оформлювали як гуманітарну допомогу для ЗСУ, що дозволяло уникати митних платежів.

Надалі частину автомобілів ставили на тимчасовий облік і реалізовували на внутрішньому ринку. Це все з'ясовували детективи Бюро економічної безпеки України у Волинській області.

За попередніми даними, протягом 2024–2026 років на адресу фонду ввезли понад 100 автомобілів. Скільки саме з них було продано – наразі встановлюється.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили:

14 автомобілів;

мобільні телефони;

комп’ютерну техніку;

документи та чорнові записи;

готівкові кошти.

На транспортні засоби та інші вилучені речові докази суд наклав арешт. Фото: БЕБ Волині

Розслідування триває

Правоохоронці перевіряють причетність інших осіб і не виключають розширення кола підозрюваних.

Наразі справу розслідують за фактами контрабанди та використання підроблених документів. Оперативний супровід здійснюють підрозділи внутрішньої безпеки Нацполіції та Держприкордонслужби, процесуальне керівництво – обласна прокуратура.