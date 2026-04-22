"Гуманітарка" на продаж: на Волині викрили схему ввезення авто під прикриттям допомоги ЗСУ

На Волині правоохоронці викрили схему незаконного ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для військових. За даними слідства, частину таких машин згодом продавали за готівку
На Волині ніби волонтери ввезли за гуманітарними програмами для ЗСУ понад 100 автівок й частину з них продали

ФОТО: БЕБ Волині|

Середньорозмірний позашляховик Volkswagen Touareg у війска через суд тепер точно потрапить

Валентин Ожго
22 квітня, 06:20



У ході досудового розслідування встановлено, що директор одного з благодійних фондів разом зі спільниками ввозили легкові автомобілі з країн Євросоюзу. У документах транспорт оформлювали як гуманітарну допомогу для ЗСУ, що дозволяло уникати митних платежів.

Надалі частину автомобілів ставили на тимчасовий облік і реалізовували на внутрішньому ринку. Це все з'ясовували детективи Бюро економічної безпеки України у Волинській області.

Масштаби гуманітарних збочень

За попередніми даними, протягом 2024–2026 років на адресу фонду ввезли понад 100 автомобілів. Скільки саме з них було продано – наразі встановлюється.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили:

  • 14 автомобілів;
  • мобільні телефони;
  • комп’ютерну техніку;
  • документи та чорнові записи;
  • готівкові кошти.

На транспортні засоби та інші вилучені речові докази суд наклав арешт. Фото: БЕБ Волині

Розслідування триває

Правоохоронці перевіряють причетність інших осіб і не виключають розширення кола підозрюваних.

Наразі справу розслідують за фактами контрабанди та використання підроблених документів. Оперативний супровід здійснюють підрозділи внутрішньої безпеки Нацполіції та Держприкордонслужби, процесуальне керівництво – обласна прокуратура.

