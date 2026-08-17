Гуманітарні авто для ЗСУ перетворили на бізнес: 13 тисяч доларів 13 серпня вилізли боком

За даними правоохоронців, автомобілі завозилися в Україну саме для потреб Сил оборони. За призначенням їх мали безоплатно передати військовослужбовцям для використання під час виконання бойових завдань.

Однак фігурант, як стверджує слідство, організував іншу схему – гуманітарні автомобілі продавалися за гроші. Про це повідомили у Криворізькому районному управлінні поліції.

Поліцейські затримали чоловіка за ст. 208 КПК під час чергового продажу автомобіля. До цього він, за версією слідства, вже встиг реалізувати дві машини загальною вартістю $13 тисяч.

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13 серпня йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 201-2 КК України – незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Наразі слідчі встановлюють інших можливих учасників схеми.

Це далеко не перша історія з "гуманітаркою"

Продаж автомобілів, ввезених для військових, уже давно перетворився на масштабні схеми вже навіть не з десятками, а сотнями машин, декларованих організаціями на митниці як гуманітарні, а насправді проданих за комерційними цінами.

Наприклад, у жовтні 2024 року Нацполіція повідомляла про двох жителів Черкащини, які, за даними слідства, реалізували понад 190 ввезених для ЗСУ позашляховиків на близько 31,5 млн грн. Їх затримали під час отримання $15 тисяч за три автомобілі.

А в Києві у 2025 році правоохоронці викрили іншу схему, учасники якої, за даними слідства, за два роки ввезли на продаж під виглядом гуманітарної допомоги щонайменше 200 автомобілів.

Ще одна схема на Київщині передбачала ввезення понад 680 транспортних засобів у 2022–2024 роках, частину яких, за версією слідства, надалі продавали.

У липні цього року детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві викрили схему ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для Сил оборони України. Наразі встановлено понад 300 незаконно ввезених авто, а орієнтовна сума несплачених митних платежів становить понад 50 млн грн.

Тобто криворізькі $13 тисяч – далеко не найбільший епізод у цій категорії. Проблема значно ширша: автомобілі, які завозилися безпосередньо для фронту, у руках недобросовісних "волонтерів" перетворювалися на товар.

За подібні махінації ч. 3 ст. 201-2 КК України передбачає кримінальну відповідальність. Досудове розслідування у криворізькій справі триває.