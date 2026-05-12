Гуманітарні авто для ЗСУ "спливли" на OLX: скільки машин встиг продати волинський "волонтер"

Через такі протиправні дії частина ввезених на митну територію машин опинилася не на фронті, а на онлайн-майданчиках з оголошеннями. Як повідомляє Бюро економічної безпеки України Волині, сценаристом схеми продажу був житель Луцька.

У скерованій до суду справі йдеться про підозру у продажі щонайменше двох десятків машин гуманітарного призначення. З фото видно, що багато з автівок для фронту не годяться.

В матеріалах Волинської обласної прокуратури сказано, що волинянина обвинувачують у пособництві контрабанді підакцизних товарів, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

К класичною схемою "гуманітарки"

За даними слідства, транспортні засоби ввозили в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для військових, приховуючи справжню мету від митного контролю.



Після перетину кордону автомобілі передавали мешканцю Луцька, який займався їх подальшим продажем. Покупців він шукав через OLX, інші онлайн-платформи та соцмережі.



У БЕБ зазначають, що фігурант знав про незаконне походження машин і діяв з корисливих мотивів. Отримані кошти використовував для власних потреб.

Автівки вилучено, але у статусі конфіскованих вони ще не перебувають. Фото: БЕБ та прокуратура Волині

Що вилучили у підозрюваного

Під час обшуків детективи припинили діяльність схеми та вилучили три автомобілі.

Чоловіку повідомили про підозру кримінальних діях за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 201-4 та ч. 1 ст. 209 КК України).

Наразі обвинувальний акт уже передано до суду.

Учасників схеми шукають

Окремо правоохоронці продовжують встановлювати осіб, які безпосередньо займалися ввезенням автомобілів через митний кордон України.



Найдуть, оскільки в системі прикордонного контролю усі перетини людей фіксуються за часом практично хвилина в хвилину.

“Матеріали щодо осіб, які безпосередньо переміщували автомобілі через митний кордон України, виділені в окреме провадження, – зазначають у Волинській прокуратурі



Оперативний супровід у справі здійснюють співробітники Держприкордонслужби (6-й прикордонний загін "Захід") та СБУ, а процесуальне керівництво – Волинська обласна прокуратура