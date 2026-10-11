Hyundai Elantra зі США різко подорожчала: що сталося з цінами на аукціонах

За статистикою торгів американських страхових аукціонів, наведеною на графіку AutoAstat, середня фінальна ціна Hyundai Elantra 2017-2020 років у грудні 2025 року опустилася до $2014.

Після цього тренд розвернувся, і вже у вересні 2026 року середня ставка наблизилася до $2900. Тобто від мінімуму модель подорожчала приблизно на $900.

Найнижча ціна була наприкінці 2025 року

Ще у вересні 2024 року середня фінальна ставка за Elantra 2017-2020 років становила близько $2700. До кінця року ціна поступово знижувалася і в грудні опустилася приблизно до $2280.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Упродовж більшої частини 2025 року Elantra трималася у відносно вузькому діапазоні близько $2300-2350. Помітніше падіння почалося восени, а найнижчу точку графік показує у грудні 2025 року - $2014. Саме цей рівень можна вважати локальним мінімумом за весь показаний період.

Схожа ситуація раніше спостерігалася і з іншими популярними машинами зі США. Наприклад, Auto24 вже аналізував, як Cadillac Escalade 2020-2022 років подешевшав на страхових аукціонах до багаторічних мінімумів.

У 2026 році ціни різко пішли вгору

Перші місяці 2026 року Elantra ще залишалася дешевою. У січні-квітні середня ціна коливалася трохи вище $2000, а у травні піднялася приблизно до $2140.

Потім почалося значно швидше зростання. У червні середня ставка вже наблизилася до $2450, у липні перевищила $2500, у серпні зросла приблизно до $2830, а у вересні дійшла майже до $2920.

Тобто лише з травня до вересня автомобіль подорожчав приблизно на третину. Якщо ж рахувати від грудневого мінімуму $2014, зростання становить близько 45%.

Чому Elantra цікава для імпорту

Hyundai Elantra покоління AD добре знайома українському ринку. Офіційно модель продавалася в Україні, причому Auto24 ще у 2019 році писав про старт продажів оновленої Hyundai Elantra.

Американські версії приваблюють насамперед простою технікою. Більшість машин 2017-2020 років оснащені атмосферним 2,0-літровим бензиновим двигуном потужністю близько 147 к. с., переднім приводом та автоматичною трансмісією.

Для українського покупця це важливо ще й тому, що модель добре відома сервісам, а запчастини доступні значно краще, ніж для багатьох рідкісних американських седанів.

Сама Elantra й сьогодні залишається популярною в Україні. Auto24 нещодавно випробовував сучасну Hyundai Elantra 1.6 MPi у великому порівняльному тесті моделей Hyundai.

Скільки реально коштують окремі роки

Середня цифра на графіку об'єднує автомобілі 2017-2020 років, але всередині цієї групи різниця досить велика.

За актуальною статистикою завершених торгів Copart та IAAI, Hyundai Elantra 2017 року має медіанну фінальну ставку близько $1875, а середня ціна становить приблизно $2000. Найчастіше такі машини продаються в діапазоні близько $1300-2550.

Для Elantra 2020 року ціни помітно вищі. Медіанна фінальна ставка становить близько $2850, середня - приблизно $3310, а типовий діапазон торгів знаходиться між $2100 і $3750.

Тобто середні $2900 на графіку не означають, що будь-яку Elantra цього покоління зараз доведеться купувати саме за таку суму. Рік випуску, пробіг, комплектація, тип пошкодження та статус документа можуть змінити фінальну ставку в рази.

Більшість машин продаються після ДТП

Як і у випадку з іншими авто на Copart та IAAI, низька ціна пояснюється станом машин.

Для Elantra 2017 року близько половини зафіксованих лотів мають пошкодження передньої частини. Для 2020 року ситуація майже така сама: front end також є найпоширенішою категорією пошкоджень. Тому фінальна ставка на аукціоні - лише початок розрахунку.

До неї потрібно додати аукціонний збір, доставку автомобіля територією США, морське перевезення, розмитнення в Україні, послуги посередників та ремонт.

Саме тому автомобіль, куплений на торгах за $2500-3000, після доставки та відновлення може коштувати в Україні у кілька разів дорожче.

Про специфіку американських страхових аукціонів Auto24 вже розповідав на прикладі машин, які формально продаються навіть за кілька десятків доларів. Низька ставка зовсім не означає низьку кінцеву вартість автомобіля.

Чи варто купувати зараз

Графік показує досить чіткий тренд: найвигідніший момент для покупки Hyundai Elantra 2017-2020 років був наприкінці 2025 та на початку 2026 року.

Зараз середня ставка вже повернулася до рівня, який перевищує навіть показники осені 2024 року.

Втім, аукціонний ринок дуже залежить від конкретного лота. Машина з невеликим заднім пошкодженням, цілими подушками безпеки та помірним пробігом може коштувати дорожче середнього, але в підсумку виявитися вигіднішою за дешевший автомобіль із серйозним ударом у передню частину.

Тому дивитися лише на середню ціну недостатньо. Важливіше рахувати повну вартість автомобіля вже після доставки та ремонту.