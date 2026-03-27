Укр
Ру

Hyundai готує масштабний наступ в Північній Америці: 36 нових моделей до 2030 року

Компанія Hyundai оголосила про амбітну стратегію розвитку на північноамериканському ринку. До 2030 року бренд планує представити одразу 36 нових або суттєво оновлених моделей, охопивши практично всі сегменти – від легкових авто до пікапів і комерційного транспорту.
Данило Северенчук
27 березня, 15:40
У рамках нової стратегії Hyundai не робить ставку лише на електромобілі. Навпаки, виробник планує запропонувати максимально широкий вибір силових установок – від класичних бензинових двигунів до гібридів, повністю електричних моделей та навіть електрокарів із подовженим запасом ходу, пише Carscoops.

Нові версії XRT і N: акцент на емоції

Окрім базових моделей, у планах – активне розширення лінійок із підвищеною емоційністю. Йдеться про нові версії XRT (позашляховий стиль) і N (спортивний підрозділ). Це означає, що навіть масові моделі отримають більш яскраві та спеціалізовані виконання – від позашляхових до драйверських, що має підсилити позиції бренду в конкурентних сегментах.

Локалізація виробництва в США

Окремий акцент зроблено на локалізації. Hyundai планує, щоб до 2030 року понад 80% автомобілів, які продаються у США, збиралися безпосередньо на місцевих заводах. Крім того, компанія має намір збільшити частку американських комплектуючих із приблизно 60% до 80%. Це не лише зменшить залежність від імпорту, а й допоможе відповідати новим економічним і політичним вимогам.

Які моделі з’являться першими

Хоча офіційний список новинок поки не розкритий, вже відомо, що в найближчі роки з’являться оновлені версії популярних моделей, зокрема Hyundai Tucson та Hyundai Elantra. Також готується модернізація Hyundai Santa Fe, а в сегменті пікапів очікується нова модель, яка потенційно замінить Hyundai Santa Cruz.

Співпраця з General Motors

Ще одним важливим напрямком стане партнерство з General Motors. Разом компанії працюють над п’ятьма новими моделями, серед яких – електричний комерційний фургон для північноамериканського ринку. Це дозволить швидше розширити модельний ряд і знизити витрати на розробку.

Північна Америка залишається одним із ключових ринків для глобальних автовиробників, і Hyundai явно не збирається втрачати позиції. Масштабна продуктова стратегія, широка лінійка силових агрегатів і локалізація виробництва – усе це свідчить про довгострокову ставку на зростання.

