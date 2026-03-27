Hyundai готує масштабний наступ в Північній Америці: 36 нових моделей до 2030 року

У рамках нової стратегії Hyundai не робить ставку лише на електромобілі. Навпаки, виробник планує запропонувати максимально широкий вибір силових установок – від класичних бензинових двигунів до гібридів, повністю електричних моделей та навіть електрокарів із подовженим запасом ходу, пише Carscoops.

Читайте також: Яке авто вибрати для таксі: поради та приклади моделей

Нові версії XRT і N: акцент на емоції

Окрім базових моделей, у планах – активне розширення лінійок із підвищеною емоційністю. Йдеться про нові версії XRT (позашляховий стиль) і N (спортивний підрозділ). Це означає, що навіть масові моделі отримають більш яскраві та спеціалізовані виконання – від позашляхових до драйверських, що має підсилити позиції бренду в конкурентних сегментах.

Локалізація виробництва в США

Окремий акцент зроблено на локалізації. Hyundai планує, щоб до 2030 року понад 80% автомобілів, які продаються у США, збиралися безпосередньо на місцевих заводах. Крім того, компанія має намір збільшити частку американських комплектуючих із приблизно 60% до 80%. Це не лише зменшить залежність від імпорту, а й допоможе відповідати новим економічним і політичним вимогам.

Які моделі з’являться першими

Хоча офіційний список новинок поки не розкритий, вже відомо, що в найближчі роки з’являться оновлені версії популярних моделей, зокрема Hyundai Tucson та Hyundai Elantra. Також готується модернізація Hyundai Santa Fe, а в сегменті пікапів очікується нова модель, яка потенційно замінить Hyundai Santa Cruz.

Співпраця з General Motors

Ще одним важливим напрямком стане партнерство з General Motors. Разом компанії працюють над п’ятьма новими моделями, серед яких – електричний комерційний фургон для північноамериканського ринку. Це дозволить швидше розширити модельний ряд і знизити витрати на розробку.

Читайте також: Новий пікап Hyundai буде братом Chevrolet Colorado: компанії посилюють співпрацю

Північна Америка залишається одним із ключових ринків для глобальних автовиробників, і Hyundai явно не збирається втрачати позиції. Масштабна продуктова стратегія, широка лінійка силових агрегатів і локалізація виробництва – усе це свідчить про довгострокову ставку на зростання.