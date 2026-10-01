Hyundai вже не "кореєць": компанія вироблятиме 80 відсотків автомобілів для Північної Америки у США

Генеральний директор Hyundai Хосе Муньос заявив, що завдяки цим вкладенням компанія може стати більш американською за рівнем локалізації, ніж деякі традиційні виробники автомобілів зі США, пише Carscoops.

Hyundai інвестує у заводи в Алабамі та Джорджії

У серпні Hyundai оголосила про інвестиційну програму на суму понад 26 млрд доларів, спрямовану на розширення виробництва у США та інших країнах Північної Америки. Окремо компанія планує вкласти близько 500 млн доларів у свої виробничі майданчики в Алабамі. За словами Муньоса, ці кошти підуть на розширення виробництва нових двигунів і гібридних компонентів. Зокрема, Hyundai планує налагодити в Алабамі випуск гібридного Tucson, а також продовжити виробництво популярного Santa Fe.

Важливу роль у виробничій стратегії відіграє завод Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) у Джорджії. До 2028 року його виробничі потужності можуть зрости до 700 000–800 000 автомобілів на рік. Розширення місцевого виробництва має допомогти Hyundai збільшити частку автомобілів, які продаються у Північній Америці та виготовляються безпосередньо в регіоні.

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Hyundai прагне стати частиною американської автомобільної промисловості

На нещодавньому Auto News Congress Хосе Муньос заявив, що Hyundai має амбіції не лише збільшити обсяги виробництва, а й змінити сприйняття бренду серед американських покупців.

За його словами, план випуску 58 нових або оновлених моделей до 2030 року та локалізація 80% продажів у Північній Америці дадуть змогу компанії стати "більш американською, ніж багато американських виробників оригінального обладнання".

Муньос також поділився довгостроковим баченням розвитку бренду у США. "Я сподіваюся, що споживачі визнають нас за дуже добру якість, дуже добру безпеку, дуже добру надійність, але я сподіваюся, що нас визнають частиною американської мрії", – сказав керівник Hyundai.

Ці заяви відображають прагнення південнокорейського виробника закріпитися на американському ринку не лише як імпортний бренд, а й як великий місцевий роботодавець і виробник.

Hyundai готує рамний пікап і позашляховик

Одним із напрямів розширення модельного ряду стане вихід Hyundai у сегмент рамних автомобілів. До 2030 року компанія планує представити середньорозмірний пікап на рамній платформі. Новинка має конкурувати з Ford Ranger, Toyota Tacoma, Chevrolet Colorado та GMC Canyon. Такий крок дозволить Hyundai вийти у сегмент, де значну роль відіграють традиційні американські виробники та японські бренди.

На цій самій платформі розробляється й позашляховик, натхненний концептом Boulder. Він має отримати конструкцію з рамою-сходами та орієнтуватиметься на конкурентів на кшталт Jeep Wrangler і Ford Bronco. Обидві моделі поки перебувають на етапі розробки. Їхні серійні характеристики та точні дати прем'єри Hyundai ще не оголосила.

Локалізація стане ключовою частиною стратегії Hyundai