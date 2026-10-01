Hyundai вже не "кореєць": компанія вироблятиме 80 відсотків автомобілів для Північної Америки у США

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Hyundai Tucson XRT
Генеральний директор Hyundai Хосе Муньос заявив, що завдяки цим вкладенням компанія може стати більш американською за рівнем локалізації, ніж деякі традиційні виробники автомобілів зі США, пише Carscoops.
Hyundai інвестує у заводи в Алабамі та Джорджії
У серпні Hyundai оголосила про інвестиційну програму на суму понад 26 млрд доларів, спрямовану на розширення виробництва у США та інших країнах Північної Америки. Окремо компанія планує вкласти близько 500 млн доларів у свої виробничі майданчики в Алабамі. За словами Муньоса, ці кошти підуть на розширення виробництва нових двигунів і гібридних компонентів. Зокрема, Hyundai планує налагодити в Алабамі випуск гібридного Tucson, а також продовжити виробництво популярного Santa Fe.
Важливу роль у виробничій стратегії відіграє завод Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) у Джорджії. До 2028 року його виробничі потужності можуть зрости до 700 000–800 000 автомобілів на рік. Розширення місцевого виробництва має допомогти Hyundai збільшити частку автомобілів, які продаються у Північній Америці та виготовляються безпосередньо в регіоні.
Hyundai прагне стати частиною американської автомобільної промисловості
На нещодавньому Auto News Congress Хосе Муньос заявив, що Hyundai має амбіції не лише збільшити обсяги виробництва, а й змінити сприйняття бренду серед американських покупців.
За його словами, план випуску 58 нових або оновлених моделей до 2030 року та локалізація 80% продажів у Північній Америці дадуть змогу компанії стати "більш американською, ніж багато американських виробників оригінального обладнання".
Муньос також поділився довгостроковим баченням розвитку бренду у США. "Я сподіваюся, що споживачі визнають нас за дуже добру якість, дуже добру безпеку, дуже добру надійність, але я сподіваюся, що нас визнають частиною американської мрії", – сказав керівник Hyundai.
Ці заяви відображають прагнення південнокорейського виробника закріпитися на американському ринку не лише як імпортний бренд, а й як великий місцевий роботодавець і виробник.
Hyundai готує рамний пікап і позашляховик
Одним із напрямів розширення модельного ряду стане вихід Hyundai у сегмент рамних автомобілів. До 2030 року компанія планує представити середньорозмірний пікап на рамній платформі. Новинка має конкурувати з Ford Ranger, Toyota Tacoma, Chevrolet Colorado та GMC Canyon. Такий крок дозволить Hyundai вийти у сегмент, де значну роль відіграють традиційні американські виробники та японські бренди.
На цій самій платформі розробляється й позашляховик, натхненний концептом Boulder. Він має отримати конструкцію з рамою-сходами та орієнтуватиметься на конкурентів на кшталт Jeep Wrangler і Ford Bronco. Обидві моделі поки перебувають на етапі розробки. Їхні серійні характеристики та точні дати прем'єри Hyundai ще не оголосила.
Локалізація стане ключовою частиною стратегії Hyundai
- Інвестиції у виробництво, розширення потужностей заводів та запуск нових моделей мають посилити присутність Hyundai у Північній Америці. Компанія одночасно розвиває традиційні автомобілі, гібриди та нові моделі для сегментів пікапів і позашляховиків.
- До 2030 року Hyundai планує довести частку автомобілів місцевого виробництва до 80% від загального обсягу продажів у регіоні. Це має зменшити залежність від імпорту та зміцнити виробничу базу компанії у США.