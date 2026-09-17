Hyundai Ioniq 5 N перетворили на ралійний концепт у стилі Group B: фото

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Ралійний концепт на базі Hyundai Ioniq 5 N
Проєкт не є офіційною серійною розробкою Hyundai, а існує у форматі цифрового концепту. Водночас він використовує реальні елементи дизайну та автоспортивні технології, пов'язані з історією Hyundai у WRC.
Ioniq 5 N отримав агресивний ралійний обвіс
Передня частина електромобіля отримала великий карбоновий спліттер, додаткові світлодіодні елементи та вентильований капот. Крила значно розширили, а в них інтегрували повітрозабірники для охолодження. Однією з найпомітніших деталей стали задні контрфорси за стійками даху.
За задумом дизайнера, вони нагадують рішення Lancia Delta S4, однієї з відомих моделей епохи Group B. Подібність підсилює і форма кузова Ioniq 5, яку дизайнер інтерпретував як сучасну відповідь на класичні ралійні автомобілі. Ззаду встановили велике антикрило та масивний дифузор.
Концепт також передбачає вікна з полікарбонату Lexan, каркас безпеки та нові чорні п'ятиспицеві легкосплавні диски. Окремо автор показав варіант із меншим заднім антикрилом і бронзовим забарвленням, який нагадує спеціальну омологаційну версію.
Замість електромоторів дизайнер уявив двигун WRC
Попри те, що Ioniq 5 N є повністю електричним, Хизил Салім запропонував альтернативну силову установку з двигуном внутрішнього згоряння. За його задумом, автомобіль міг би отримати 1,6-літровий чотирициліндровий турбодвигун, створений за мотивами силової установки сучасних ралійних автомобілів WRC. Дизайнер також допускає його середньомоторне компонування.
Водночас як альтернативу він розглядав і роторний двигун. Для актуальних автомобілів категорії Rally1 максимальна потужність турбодвигуна становить близько 280 кВт (380 к.с.) після останніх змін у технічних правилах, які передбачають відмову від гібридної системи. Це менше за можливості стандартного Ioniq 5 N, який використовує два електродвигуни та розвиває 478 кВт (513 к.с.).
Hyundai Ioniq 5 N ніколи не виступав у Group B
- Попри очевидні відсилки концепту до Group B, Hyundai історично не брав участі в цьому класі ралі. Компанія дебютувала у WRC з Accent WRC у 2000 році, після чого її основним представником став i20 WRC, а з 2022 року Hyundai використовує i20 N Rally1.
- У 2019 та 2020 роках Hyundai здобула титули виробника у WRC. У 2025 році Тьєррі Невіль став чемпіоном світу серед пілотів, виступаючи за Hyundai. Саме зв'язок марки з сучасним ралійним чемпіонатом став одним із джерел натхнення для цифрового проєкту Саліма.