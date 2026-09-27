Hyundai та Kia можуть в США втратити 1 мільярд доларів через вірусні викрадення авто

Гучна справа повертається до розгляду, оскільки апеляційна інстанція визнала, що бренди свідомо постачали на ринок вразливі до угону транспортні засоби без базового захисту.

Як повідомляє видання Los Angeles Times, Апеляційний суд 9-го округу США скасував попереднє рішення нижчої інстанції, яке захищало іноземних виробників від місцевої юрисдикції. Тепер федеральний суддя в Каліфорнії знову відкриє справу, де страховики вимагають відшкодувати колосальні виплати власникам викрадених та пошкоджених машин.

Головна претензія юристів полягає в тому, що корейські компанії навмисно відмовилися від встановлення іммобілайзерів двигуна на базові комплектації для американського ринку. Цю критично важливу функцію безпеки залишили лише як платну опцію, через що мільйони машин можна було завести за допомогою звичайної викрутки та USB-кабелю.

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Наслідки тренду з соціальних мереж

Проблема набула катастрофічних масштабів у 2022 році, коли в мережі TikTok завірусився челендж від угруповання Kia Boyz. Підлітки публікували детальні відеоінструкції зі злому, що спровокувало справжню епідемію викрадень по всій країні.

На жаль, наслідки цієї економії водії відчуватимуть ще дуже довго. Нещодавнє дослідження Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі прогнозує, що підвищений рівень крадіжок цих марок триватиме щонайменше добрих півтора десятка років.

"Ми, ймовірно, спостерігатимемо збільшення кількості крадіжок цих автомобілів до 2042 року, – Джеффрі Брентінгем, провідний автор дослідження.

Вчений пояснює це тим, що більшість сучасних викрадачів просто катаються на чужих авто, після чого машини повертаються власникам у придатному стані і знову стають мішенню для злочинців на вторинному ринку.

Чи варто хвилюватися європейським водіям

Нагадаємо, що ця гучна історія з корейськими автомобілями стосується виключно ринку США і не зачіпає Європу. Моделі Kia та Hyundai, які постачаються на європейський ринок, проходять сувору місцеву омологацію.

Європейські стандарти вже багато років вимагають обов'язкового використання іммобілайзерів у всіх легкових автомобілях. Тому в європейських та українських версіях цих транспортних засобів простого повороту замка запалювання викруткою абсолютно недостатньо для запуску двигуна.