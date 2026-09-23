Hyundai терміново відкликає понад 5 тисяч нових IONIQ 9 через сидіння, які травмують пасажирів

Як повідомляє видання Carscoops, під сервісну кампанію в США потрапили 5360 електромобілів Hyundai IONIQ 9, випущених з 17 березня 2025 року по 4 травня 2026 року. Виробник визнає, що абсолютно всі ці машини мають заводський дефект механізму сидінь другого ряду. Компанія вже отримала п'ять скарг від клієнтів та повідомлення про дві травми.

У чому реальна небезпека

Проблема криється в електроприводі складання сидінь. Якщо під час трансформації салону на шляху крісла опиниться людина або сторонній предмет, механізм може не зупинитися. Зусилля моторчика виявилося настільки потужним, що перевищує встановлені норми безпеки.

Як вирішуватимуть проблему

Офіційні сповіщення власникам проблемних IONIQ 9 почнуть розсилати з 9 листопада. До цього часу водіям наполегливо рекомендують бути максимально уважними під час використання кнопок складання сидінь, особливо якщо в салоні є діти.

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На щастя, "лікується" ця хвороба відносно просто: дилери безкоштовно перевірять блок управління та оновлять програмне забезпечення. Ті власники, які активували функцію оновлення "по повітрю", отримають рятівний патч дистанційно, навіть без візиту на сервіс.

Не лише Hyundai