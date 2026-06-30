Hyundai відкликає майже 100 тисяч кросоверів Tucson через ризик раптового вимкнення приладової панелі

Компанія офіційно ініціювала відкликання 96 310 популярних кросоверів Tucson через логічну помилку в коді, яка може призвести до несподіваного перезавантаження або повного згасання екранів безпосередньо під час руху автомобіля на швидкості, пише Carscoops.

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Суть програмного збою та ризики для безпеки руху

Згідно з офіційним звітом, опублікованим Національною адміністрацією безпеки дорожнього руху США (NHTSA), дефект виявлено в кросоверах Hyundai Tucson, Tucson Hybrid та Tucson Plug-In Hybrid 2025–2026 модельних років. Проблема полягає в тому, що повністю цифровий кластер приладів може періодично й самовільно йти на перезавантаження під час експлуатації транспортного засобу. Це призводить не лише до тимчасового зникнення зображення на основному дисплеї перед водієм, а й до некоректної роботи або відключення проекційного дисплея на лобове скло.

Через цей програмний збій автомобілі перестають відповідати федеральним стандартам безпеки, адже водій у критичний момент втрачає доступ до життєво важливої інформації, включаючи поточні показники спідометра, індикатори активованої передачі та покажчик рівня палива або заряду батареї. Фахівці компанії Hyundai з'ясували, що причиною несправності є збій зв'язку між модулем приладової панелі та блоком проекційного дисплея, спровокований внутрішньою логічною помилкою софту.

Масштаби відкликання та постраждалі модифікації кросовера

Найбільшу частку серед усіх відкликаних машин становлять саме гібридні версії. Загальна кількість дефектних транспортних засобів розподілилася таким чином:

Tucson Hybrid: 53 886 примірників автомобілів 2025–2026 років випуску, які були зібрані з 18 червня 2024 року по 7 травня 2026 року.

Tucson із традиційним ДВЗ: 39 605 одиниць, виготовлених у період з 7 червня 2024 року по 30 квітня 2026 року.

Tucson Plug-In Hybrid (плагін-гібрид): 2819 екземплярів, що зійшли з конвеєра з 9 липня 2024 року по 14 квітня 2026 року.

Внутрішнє розслідування причин несправності в інженерному відділі Hyundai розпочалося у третьому кварталі минулого року після того, як від одного з клієнтів надійшла офіційна скарга на періодичну нестабільну роботу панелі приладів у гібридному Tucson HEV. Компанія окремо наголошує, що на момент оголошення сервісної кампанії жодних повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди, аварії чи отримання травм через тимчасове згасання екранів не надходило.

Способи усунення дефекту та бездротові оновлення OTA

Офіційний початок сповіщень для дилерських центрів та власників потенційно несправних кросоверів розпочнеться 22 серпня. Для ліквідації загрози водіям запропонують кілька варіантів дій. Традиційний шлях передбачає візит до будь-якого місцевого авторизованого сервісного центру Hyundai, де фахівці безкоштовно встановлять оновлену версію програмного забезпечення безпосередньо в електронний блок керування автомобіля.

Водночас, завдяки сучасній бортовій архітектурі, значна частина власників зможе розв'язати проблему без відвідування автосервісу. Клієнти, які мають активну підписку на фірмові телематичні послуги бренду через систему Hyundai Bluelink, зможуть отримати та інсталювати виправлений софт бездротовим способом за допомогою технології оновлення по повітрю, залишаючись удома на власному паркувальному місці.