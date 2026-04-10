Hyundai запускає бренд Ioniq у Китаї: космічні концепти Venus та Earth здивували дизайном

Напередодні автосалону в Пекіні Hyundai представив два радикальні концепт-кари – седан Venus та позашляховик Earth, які стануть основою нової екосистеми Ioniq, розробленої спеціально для місцевих споживачів, пише Carscoops.

Планетарна серія: Ioniq Venus та Ioniq Earth

Згідно з новою стратегією, усі майбутні моделі лінійки Ioniq у Китаї будуть названі на честь планет Сонячної системи. Представлені концепти слугують візуальними “барометрами” того, як виглядатимуть серійні авто в найближчому майбутньому.

Ioniq Venus – це елегантний седан у розкішному кольорі Radiant Gold. Попри низький силует, автомобіль має високу посадку, що наближає його до кросоверів. Агресивна передня частина з надтонкими світлодіодними фарами та широкою решіткою радіатора кардинально відрізняє його від знайомого нам Ioniq 5.

Ioniq Earth – потужний позашляховик, пофарбований у відтінок Aurora Shield. Його дизайн перегукується з останніми концептами партнерського бренду Kia, демонструючи міцні форми та футуристичну оптику.

Інтер’єри майбутнього: панорамні екрани та “розумний салон”

Внутрішній простір концептів розроблений з акцентом на комфорт та передові цифрові враження. В Ioniq Venus встановлено гігантський панорамний екран, що охоплює зону водія та переднього пасажира, аналогічно до китайської моделі Hyundai Elexio. Позашляховик Ioniq Earth пропонує ще більш радикальні рішення: задні двері, що відкриваються проти руху та інноваційні сидіння з модулями, наповненими повітрям. Центральний сенсорний дисплей виконаний у формі планшета, що підкреслює орієнтацію на технологічність.

Стратегічне значення для ринку КНР

Як зазначив президент Beijing Hyundai Motor Company Лі Фенган, бренд Ioniq у Китаї перетвориться на “ширшу екосистему мобільності". Це означає не просто продаж засобів пересування, а створення інтелектуального середовища, яке бездоганно поєднує автономне водіння та мультимедійні сервіси. Хоча точні терміни виходу серійних версій Venus та Earth поки не розголошуються, очікується, що виробництво стартує вже найближчим часом.