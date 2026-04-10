Hyundai запускає бренд Ioniq у Китаї: космічні концепти Venus та Earth здивували дизайном

Компанія Hyundai офіційно оголосила про вихід свого преміального суббренду електромобілів Ioniq на ринок Китаю. Проте, замість адаптації вже відомих західних моделей, автовиробник обрав унікальну стратегію "міжзоряної" мобільності.
ФОТО: Hyundai|

Концепти Hyundai Ioniq – Venus (ліворуч) та Earth (праворуч)

Данило Северенчук
10 квітня, 17:20
Напередодні автосалону в Пекіні Hyundai представив два радикальні концепт-кари – седан Venus та позашляховик Earth, які стануть основою нової екосистеми Ioniq, розробленої спеціально для місцевих споживачів, пише Carscoops.

Планетарна серія: Ioniq Venus та Ioniq Earth

Згідно з новою стратегією, усі майбутні моделі лінійки Ioniq у Китаї будуть названі на честь планет Сонячної системи. Представлені концепти слугують візуальними “барометрами” того, як виглядатимуть серійні авто в найближчому майбутньому.

Ioniq Venus – це елегантний седан у розкішному кольорі Radiant Gold. Попри низький силует, автомобіль має високу посадку, що наближає його до кросоверів. Агресивна передня частина з надтонкими світлодіодними фарами та широкою решіткою радіатора кардинально відрізняє його від знайомого нам Ioniq 5.

Ioniq Earth – потужний позашляховик, пофарбований у відтінок Aurora Shield. Його дизайн перегукується з останніми концептами партнерського бренду Kia, демонструючи міцні форми та футуристичну оптику.

Інтер’єри майбутнього: панорамні екрани та “розумний салон”

Внутрішній простір концептів розроблений з акцентом на комфорт та передові цифрові враження. В Ioniq Venus встановлено гігантський панорамний екран, що охоплює зону водія та переднього пасажира, аналогічно до китайської моделі Hyundai Elexio. Позашляховик Ioniq Earth пропонує ще більш радикальні рішення: задні двері, що відкриваються проти руху та інноваційні сидіння з модулями, наповненими повітрям. Центральний сенсорний дисплей виконаний у формі планшета, що підкреслює орієнтацію на технологічність.

Стратегічне значення для ринку КНР

Як зазначив президент Beijing Hyundai Motor Company Лі Фенган, бренд Ioniq у Китаї перетвориться на “ширшу екосистему мобільності". Це означає не просто продаж засобів пересування, а створення інтелектуального середовища, яке бездоганно поєднує автономне водіння та мультимедійні сервіси. Хоча точні терміни виходу серійних версій Venus та Earth поки не розголошуються, очікується, що виробництво стартує вже найближчим часом.

