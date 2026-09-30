Hyundai запустила електричний Ioniq V у Китаї за ціною від 14 820 доларів

Як зазначає CnEVPost, максимальний запас ходу Ioniq V за китайським циклом CLTC досягає 650 кілометрів. Автомобіль отримав батареї CATL, мультимедійну систему з китайськими сервісами та комплекс допомоги водієві, розроблений спільно з Momenta.

Hyundai знизила стартову ціну Ioniq V на 20 000 юанів

Beijing Hyundai, спільне підприємство Hyundai Motor у Китаї, запропонувало Ioniq V у п'яти варіантах. Тимчасові ціни на момент запуску становлять від 99 900 до 131 900 юанів. Рекомендовані роздрібні ціни при цьому знаходяться в діапазоні від 109 900 до 139 900 юанів. Залежно від комплектації покупці отримують стартову знижку у 8 000 або 10 000 юанів.

На етапі передпродажу, який стартував у серпні на автосалоні в Ченду, Hyundai пропонувала лише три версії за ціною від 119 900 до 139 900 юанів. До моменту повноцінного запуску компанія додала базову версію 540 Pro та далекобійну модифікацію 650 Max.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Електричний седан розробили спеціально для Китаю

Ioniq V став першою серійною моделлю після представлення Hyundai бренду Ioniq у Китаї цього року. Автомобіль розроблявся китайським дизайнерським центром Hyundai з орієнтацією на місцевих клієнтів, хоча компанія також розглядає модель для інших ринків.

Серійний автомобіль є розвитком концепту Venus, який Hyundai показала на Пекінському автосалоні у квітні. Ioniq V отримав кузов із рисами фастбека та безрамкові двері. Габарити седана становлять 4900 мм у довжину, 1890 мм у ширину та 1470 мм у висоту. Колісна база дорівнює 2900 міліметрів відповідно.

Ioniq V отримав батареї CATL та 800-вольтову архітектуру

Модель побудована на платформі E-GMP. Для Ioniq V передбачені версії з одним електродвигуном потужністю 140 кВт (188 к.с.) або 168 кВт (228 к.с.). Автомобіль підтримує швидке заряджання з використанням 800-вольтової електричної архітектури.

Акумуляторні батареї постачає китайська компанія CATL. Покупцям доступні два варіанти ємністю 53,48 та 66,85 кВт-год. Обидві батареї використовують літій-залізо-фосфатну (LFP) хімію. Залежно від встановленої батареї заявлений запас ходу за циклом CLTC становить 540 або 650 кілометрів відповідно.

У салоні встановили 27-дюймовий дисплей

Оснащення Ioniq V демонструє значну інтеграцію китайських технологій та компонентів. У салоні встановлений 27-дюймовий дисплей із роздільною здатністю 4K, а за роботу мультимедійної системи відповідає процесор Qualcomm Snapdragon 8295P. Для автомобіля також доступний проекційний дисплей.

Інформаційно-розважальна система інтегрує китайські сервіси та моделі штучного інтелекту, зокрема Ernie Bot від Baidu та Doubao від ByteDance. Система підтримує голосове керування для чотирьох зон салону, безперервний діалог та виконання кількох команд.

Систему допомоги водієві розробили разом із Momenta

Для Ioniq V передбачений комплекс допомоги водієві рівня L2+. Його Hyundai розробила спільно з китайською технологічною компанією Momenta. Система включає допомогу під час руху автомагістралями, функції для міського руху з використанням пам'яті навігації, а також автоматизовану допомогу під час паркування.

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