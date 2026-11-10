В Україні стартують продажі Renault Trafic Van CrewCab

Як повідомляє офіційне представництво Рено Україна, нова модифікація популярного комерційного авто створена спеціально для компаній, яким потрібно регулярно возити на об'єкти і команду, і робоче обладнання.

"Модель поєднує комфорт для працівників і практичність для щоденних бізнес-завдань. Версію CrewCab переобладнують безпосередньо на заводі Renault, що гарантує збереження фірмової гарантії та високу якість виконання, – зазначають у компанії.

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У виконанні L2H1 автомобіль пропонує до 4,3 кубічного метра корисного об'єму. Задній ряд сидінь розрахований на комфортне розміщення трьох працівників.

Цікавою фішкою стала засклена перегородка з вбудованим люком. Вона дозволяє без проблем перевозити довгомірні вантажі, а додаткові ніші для речей допомагають організувати простір так, щоб можна було працювати з документами прямо в салоні.

У версії L2H1 вантажний відсік пропонує до 4,3 кубометра корисного об'єму, а салон може вмістити шістьох людей за формулою 1+2+3. Фото: Renault Trucks

Техніка та комфорт за кермом

Під капотом фургона працює перевірений 2,0-літровий турбодизель на 150 кінських сил. Він відповідає екологічним нормам Euro 6 та працює в парі з класичною 6-ступінчастою механікою.

Щоб водієві було легше крутити баранку в тісних міських дворах, інженери встановили новий електропідсилювач керма. Ця система не лише зменшує зусилля під час паркування, але й тримає чітку курсову стійкість на трасі.

Базове оснащення приємно дивує наявністю сучасних помічників. Тут є система допомоги при рушанні на підйомі, круїз-контроль, задній парктронік та повністю світлодіодна оптика.

Салон також трохи освіжили. Сидіння отримали нову зносостійку оббивку з темно-сірої тканини, яку прикрасили контрастною синьою прострочкою для більш преміального вигляду.

Що стосується вартості, то прайс на новинку виглядає цілком адекватно для цього сегмента. Стартова ціна на Renault Trafic Van CrewCab починається від 1 591 500 гривень за умови використання фірмової програми фінансування.