Викрадений у Польщі Mercedes-Benz V-Class намагалися вивезти з України до Словаччини

ФОТО: ДПСУ|
Прикордонники мінівен Mercedes-Benz V-Class відразу заблокували, далі це вже справа слідчих поліції
Під час перевірки документів інспектор Чопського прикордонного загону зафіксував спрацювання бази даних Інтерполу. Після цього інформацію передали до Укрбюро Інтерполу та Національної поліції.
Про таке виявлення повідомила на своїй ФБ-сторінці пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
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Авто розшукували з початку року
У відповідь на запит прикордонників Укрбюро Інтерполу підтвердило, що транспортний засіб іноземної реєстрації перебуває у міжнародному розшуку як викрадений.
За наявною інформацією, автомобіль був викрадений на території Польщі наприкінці січня 2026 року. Цікаво, що на момент внесення Mercedes-Benz V-Class до міжнародних обліків Інтерполу автомобіль уже знаходився в Україні.
Це не мікроавтобус, а мінівен
Це дійсно мінівен Mercedes-Benz V-Class 250d. Він позиціюється автовиробником як MPV (Multi-Purpose Vehicle). Таке трактування за європейською класифікацією відповідає терміну "мінівен".
Мінівен Mercedes-Benz V-Class 250d не конфісковано, а лише вилучено до з'ясування усіх обставин, справу веде поліція. Фото: ДПСУ
Машина створена на базі комерційного фургона Vito, але у такому виконанні вона має пасажирський статус, преміальний салон, покращену шумоізоляцію та удосконалену ходову, що додає плавності в русі. Це характерно саме для пасажирських мінівенів люксового класу.
Спільний кузов із комерційним вантажно-пасажирським фургоном Vito змушує багатьох людей використовувати звичне побутове слово "мікроавтобус" або "бусик", хоча насправді це – класичний мінівен.
Чим завершилася перевірка
Викрадений мікроавтобус та документи на нього передали співробітникам Національної поліції для подальших слідчих дій.
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Правоохоронці перевіряють обставини потрапляння транспортного засобу в Україну та роль водія в цій історії. У його діях вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом.
Ось тут постає питання: яким чином викрадений у Польщі мінівен опинився в Україні, пів року тут експлуатувався і тільки зараз на кордоні виїзду до Словаччини зясувалося, що він крадений.