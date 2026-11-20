Як повідомляє видання ТопЖир із посиланням на маркетплейс AUTO.RIA, виставлений екземпляр у комплектації GLE зберіг оригінальне лакофарбове покриття та навіть заводські шини. Власник запевняє, що кузов абсолютно позбавлений корозії, адже одразу після покупки машину щедро обробили антикором.

Салон двадцятирічного седана виглядає так, ніби авто щойно виїхало з воріт дилерського центру. Під капотом тут встановлено класичний 1,5-літровий бензиновий двигун, який працює в парі з надійною механічною коробкою передач. Продавець також зазначає, що нещодавно замінив мастило, антифриз та встановив новий акумулятор.



Фото: AUTO.RIA

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Нюанси з ціною та документами

Найцікавіше починається під час вивчення прайсу. У картці товару вказана сума 2999 доларів, проте в описі власник попереджає, що насправді хоче отримати цю цифру в євро. Тож реальну вартість машини в гривневому еквіваленті доведеться узгоджувати безпосередньо перед оглядом.

Певні питання викликає і юридична історія транспортного засобу. Хоча в оголошенні йдеться про одного власника з моменту покупки в автосалоні, дані сервісних центрів МВС свідчать про інше. Згідно з відкритими реєстрами, 30 вересня 2026 року авто переоформили на нового господаря за договором купівлі-продажу, і жодних пояснень цьому факту продавець не надає.



Фото: AUTO.RIA

Інші капсули часу на ринку

Нагадаємо, що український ринок вживаних авто цієї осені стабільно дивує цікавими лотами з мінімальними пробігами. Як уже повідомлялося на нашому сайті, нещодавно у Києві знайшли майже новий ЗАЗ Lanos 2013 року від першого власника, який оцінили у 263 тисячі гривень.

Також на вітчизняному ринку можна зустріти й інші збережені бюджетники. Наприклад, ідеальний Daewoo Sens 2005 року випуску з мелітопольським двигуном зараз продають за 3000 доларів, а за майже новий Chevrolet Aveo на автоматі просять амбітні 6500 доларів.