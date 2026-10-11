Ідеальна підробка: як один фальшивий дорожній знак змусив поліцію скасувати 400 штрафів з радарів

Як повідомляє німецька медіакомпанія MDR, курйозний інцидент стався на початку вересня на Магдебурзькій вулиці, яка є головною магістраллю до міста Гальденслебен. Хтось самовільно вмонтував у бруківку металеву трубу з круглим знаком 70 км/год на ділянці, де насправді діє обмеження у 50 км/год.

Оскільки ця дорога проходить повз промислові зони та автозаправні станції, підвищений ліміт швидкості здався водіям цілком логічним. До того ж сама конструкція була виготовлена з тих самих матеріалів, що й офіційні дорожні знаки, тому ніхто навіть не запідозрив підступу.

Проблема полягала в тому, що неподалік стояв мобільний поліцейський радар, налаштований на реальне обмеження у 50 км/год. Пристрій сумлінно фіксував порушення, фотографуючи навіть тих водіїв, які були абсолютно впевнені, що їдуть за правилами.

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Коли комунальники виявили та демонтували підробку, механізм стягнення штрафів уже був запущений. Проте юристи зіткнулися з нездоланною перешкодою: знайти організатора замаху на офіційний заробіток міста від порушників швидкісного режиму не вдалося

"Нам довелося повністю припинити всі провадження щодо штрафів за ті вихідні. Довести точний час встановлення фальшивого знака виявилося неможливо, – зазначили в мерії міста.

Влада була змушена анулювати покарання абсолютно для всіх порушників, навіть для тих лихачів, які летіли зі швидкістю понад 70 км/год.

Наразі місцева поліція розшукує винахідливого зловмисника. Правоохоронці розглядають цей вчинок не як безневинний жарт, а як небезпечне втручання в дорожній рух та привласнення повноважень посадової особи.