У популярних "каблучків" Stellantis вилучили одне місце: для чого

Новинка отримала одномісний салон із функцією мобільного офісу та коштує на 1250–3000 євро дешевше за стандартні версії, що робить її максимально вигідною для приватних підприємців.

Як повідомляє видання La Razón, новий комерційний автомобіль розроблено підрозділом Pro One спеціально для тих водіїв, які працюють самостійно і не потребують пасажирських місць.

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Офіс не для "білих комірців"

Інженери повністю переробили внутрішній простір моделі з внутрішнім індексом K9, перетворивши її на справжній мобільний кабінет.

Фактично це один і той самий продукт, який продається в Європі під назвами Citroën Berlingo, Opel Combo, Fiat Doblò та Peugeot Partner.

Робоче місце водія в одномісній кабіні Smart Compact Van. Фото: Stellantis Pro-One

Відмова від зайвих крісел та спрощення комплектації дозволили знизити ціну на 1250 євро для версій із двигунами внутрішнього згоряння.

Електричні модифікації стали доступнішими одразу на 3000 євро, причому роздрібні ціни залишаються ідентичними для всіх чотирьох марок.

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Мобільний офіс замість пасажирів

Головна фішка SCV ховається саме в кабіні, адже замість звичного пасажирського крісла тут облаштовано багатофункціональну зону.

Пасажирське крісло, яке в службі доставлення фактичне не задіяне, замінив багатофункціональний стіл. Фото: Stellantis Pro-One

Замість нього встановлено друге відкидне сидіння для посилок чи інструментів, а між спинкою та панеллю приладів можна розкласти модульний стіл Modutable. Він ідеально підходить для перекусу або роботи за ноутбуком, для якого передбачена повноцінна розетка на 220 В.

Центральну консоль зробили знімною, а по всій кабіні розкидали додаткові ніші для зберігання дрібниць. Попри статус базової моделі, фургон не виглядає бідним родичем. У базі вже є кондиціонер, сучасні системи допомоги водієві, електричні склопідіймачі та цифровий екран із навігацією.

Техніка та вибір двигунів

Покупцям пропонують два варіанти довжини кузова з корисним об'ємом вантажного відсіку на 3,3 або 4,4 куб. м. Залежно від потреб бізнесу, можна замовити фургон з одними або двома бічними зсувними дверима.

Нижня частина під стільницею також задіяна – простору вистачає для скринь та службових валіз. Фото: Stellantis Pro-One

Моторна гама задовольнить будь-які запити. Доступний 110-сильний бензиновий агрегат, два дизелі на 100 або 130 кінських сил у парі з 6-ступінчастою механікою, а також електрична версія. Остання видає 136 сил і здатна проїхати до 270 кілометрів на одному заряді.

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Згідно зі звітом Stellantis за третій квартал 2026 року, компанія впевнено тримає лідерство на ринку легких комерційних авто з часткою майже 27 відсотків.

"У листопаді ми розширимо нашу лінійку легкого комерційного транспорту, представивши компактний фургон Pro One Smart Car, – зазначили представники концерну під час презентації 9-місячних фінансових результатів.

Нагадаємо, що виробництвом комерційної техніки Stellantis займаються 20 заводів по всьому світу, шість з яких розташовані в Європі.

Левова частка нових фургонів збиратиметься на потужностях в іспанському Віго та португальському Мангуальде, які щодня випускають сотні автомобілів для глобального ринку.