Ідеальна Skoda Octavia A5 з мінімальним пробігом: чи варта вона 15 тисяч доларів

Як повідомляє видання TopGir із посиланням на маркетплейс AUTO.RIA, чорний ліфтбек другого покоління після рестайлінгу зберігся у повністю заводському виконанні. Продавець запевняє, що кузов не має жодного підфарбування, а машина є офіційною.

Під капотом цієї знахідки встановлено перевірений часом бензиновий двигун 1,6 MPI, який працює в парі з класичною п'ятиступеневою механічною коробкою передач. Цікаво, що на автомобілі досі стоять рідні покришки, адже взимку транспортний засіб взагалі не експлуатували.



Фото: AUTO.RIA

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Згідно з відкритими реєстраційними даними, ця Skoda Octavia A5 мала двох власників. Остання операція в сервісному центрі відбулася 8 січня 2020 року, коли авто переоформили на нового господаря за договором купівлі-продажу.

Заявлений прайс у 15 499 доларів, що становить понад 713 тисяч гривень, може здатися зависоким для шістнадцятирічної машини. "Проте стан нового авто та можливість обговорити ціну роблять цю пропозицію цікавою для справжніх фанатів марки", – зазначають експерти ринку.

Що ще цікавого на ринку ексклюзиву

Нагадаємо, що український ринок вживаних авто цієї осені стабільно дивує цікавими лотами з мінімальними пробігами. Як уже повідомлялося на нашому сайті, нещодавно у Чернівцях виставили на продаж ідеальну Audi A8 2008 року з надійним 4,2-літровим двигуном за 18 999 доларів.

Крім того, у Києві знайшли майже новий ЗАЗ Lanos 2013 року випуску в топовій комплектації. За вітчизняну капсулу часу від першого власника просять 263 тисячі гривень, що також викликало жваві обговорення серед автомобілістів.