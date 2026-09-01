Ідеально збережений "горбатий" ЗАЗ-965 продається в США на аукціоні Copart за 5 тисяч доларів

Український ЗАЗ-965, якому майже 60 років, сьогодні продають у Флориді. Лот виставили на аукціоні Copart у Пунта-Горді. Станом на момент підготовки матеріалу поточна ставка становить $5 100, машину після купівлі можна зареєструвати в США та їздити.

"Горбатий" знову став предметом полювання

На перший погляд, американський аукціон для ЗАЗ-965 виглядає трохи сюрреалістично. Колись цей автомобіль був одним із найдоступніших способів отримати власну машину в СРСР, а тепер за старий "Запорожець" у США готові платити кілька тисяч доларів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Copart вказує, що виставлений екземпляр має синій колір, механічну коробку передач, ключі та двигун. Автомобіль має статус Clean Title штату Флорида, а основним типом стану зазначено Normal Wear. При цьому аукціон не заявляє, що машина перебуває в ідеальному або відреставрованому стані. натомість є позначка, що він нерухомий – тобто не заводиться. Не дивно: щоб завести такий “Запорожець”, треба бути його власником.

На одометрі зазначено 33 786 миль, тобто близько 54 400 кілометрів. Аукціон призначений на 1 вересня 2026 року.

Це один із найцікавіших українських автомобілів ХХ століття

ЗАЗ-965 випускали в Запоріжжі з 1960 до 1969 року. Саме ця модель стала першим масовим легковим автомобілем Запорізького автомобільного заводу.

В Auto24 вже розбирали історію цієї машини та пояснювали, чому ЗАЗ-965 несправедливо вважають просто копією Fiat 600. Конструктивно це були різні автомобілі, хоча зовнішність передньої частини справді має помітну схожість з італійською малолітражкою.

У 1968 році "Запорожець" уже був не зовсім тим, що ми пам'ятаємо

Автомобіль з аукціону випущений у 1968 році. Тобто це вже пізній ЗАЗ-965, причому фактично останній період виробництва моделі.

До цього часу "горбатий" отримав модернізований двигун об'ємом 887 кубічних сантиметрів. У різних версіях він розвивав 27 або 30 кінських сил. Двигун був чотирициліндровим V-подібним, повітряного охолодження і розташовувався позаду. Привід, відповідно, був заднім.

Коробка передач чотириступенева механічна, а підвіска всіх коліс – незалежною. Для маленького бюджетного автомобіля початку 1960-х це була досить цікава конструкція.

Саме технічні особливості "горбатого" Auto24 свого часу розбирав окремо. Виявляється, його компактність була не результатом примітивної конструкції, а навпаки — досить продуманого компонування.

Чому ЗАЗ-965 взагалі опинився в США

Для американського покупця такий автомобіль сьогодні цікавий не стільки практичністю, скільки походженням.

ЗАЗ-965 є одним із небагатьох серійних автомобілів, які безпосередньо асоціюються з українським автомобілебудуванням радянського періоду. Причому він був експортним товаром ще за часів СРСР.

У Західній Європі "Запорожець" продавався під іншими назвами. Зокрема, експортні версії отримували назву Yalta або Jalta. У них були деякі відмінності в оздобленні та оснащенні.

Auto24 уже розповідав про експортну версію "горбатого", яка за кордоном стала відомою саме як "Ялта". Цікаво, що для іноземних покупців цей маленький автомобіль виглядав значно цікавіше, ніж можна подумати, дивлячись на нього очима сучасного українця.

Скільки коштуватиме "Запорожець" після торгів

Поки що говорити про фінальну ціну зарано. На момент підготовки матеріалу ставка становить $5 100, але торги ще не завершені. Copart також зазначає статус "On approval", тобто остаточний продаж залежатиме від умов аукціону та рішення продавця.

Але навіть нинішня ставка добре демонструє, наскільки змінилося сприйняття "горбатого". В Україні ЗАЗ-965 досі можна сприймати як старий автомобіль із дитинства. У США це вже екзотична класика з історією. Можливо, його придбає емігрант з України.