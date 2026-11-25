Як повідомляє видання ТопЖир із посиланням на маркетплейс AUTO.RIA, синій автомобіль 2008 року випуску оснащений перевіреним 1,8-літровим бензиновим двигуном та класичною механічною коробкою передач. У салоні майбутній покупець знайде базовий набір для комфортної їзди: кондиціонер та передні електросклопідіймачі.



Фото: AUTO.RIA

Цікаво, що історія пробігу цього екземпляра має документальне підтвердження. Ще у квітні 2024 року ця ж машина світилася на платформі з показником 35 тисяч кілометрів, який майданчик підтягнув із попередньої публікації.

За два з половиною роки седан проїхав лише три тисячі кілометрів, що пояснює його бездоганний зовнішній вигляд. Продавець запевняє, що кузов абсолютно цілий, не має пошкоджень і готовий до прискіпливого огляду на будь-якому СТО.

Технології, що рухають вперед. Hankook – міжнародний шинний бренд, який розробляє інноваційні рішення для сучасних автомобілів. Від щоденних міських поїздок до далеких подорожей – відкривайте новий рівень водіння разом із Hankook. Рекламна інформація

Італійський дизайн та інші знахідки на ринку

Варто згадати, що зовнішність першого покоління Lacetti створювали імениті італійські майстри. Дизайн елегантного седана розробляло ательє Pininfarina, тоді як над п'ятидверним хетчбеком працювали спеціалісти з Italdesign.



Фото: AUTO.RIA

Нагадаємо, що український ринок вживаних авто цієї осені стабільно дивує цікавими лотами з мінімальними пробігами. Як уже повідомлялося на нашому сайті, нещодавно в Івано-Франківську знайшли ідеальну Daewoo Nexia 2007 року, за яку просять близько 3000 євро.

Також на вітчизняному ринку можна зустріти й інші збережені бюджетники. Наприклад, за майже новий Chevrolet Aveo 2006 року на автоматі власник хоче отримати амбітні 6500 доларів, а у Києві виставили на продаж ЗАЗ Lanos 2013 року від першого власника за 263 тисячі гривень.