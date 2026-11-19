Як повідомляє видання ТопЖир із посиланням на маркетплейс AUTO.RIA, автомобіль від моменту купівлі в автосалоні перебував виключно в одних руках. Продавець запевняє, що машина весь цей час стояла в сухому гаражі, взута в абсолютно нові зимові шини та повністю готова до будь-яких перевірок на СТО.

Під капотом цього екземпляра встановлено добре знайомий українським водіям 1,3-літровий мелітопольський двигун МеМЗ-307. Цей силовий агрегат працює в парі з п'ятиступеневою механічною коробкою передач, яка конструктивно споріднена з трансмісією ЗАЗ Таврія. За седан просять 3000 доларів, що в еквіваленті становить майже 138 тисяч гривень, але власник допускає розумний торг біля капота.

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Нюанси з документами та історія

Попри привабливу картинку та статус капсули часу, в оголошенні відсутні фотографії сервісної книжки чи інших документів, які б підтверджували реальність цифр на одометрі. Водночас за відкритими даними МВС, цей транспортний засіб дійсно не проходив процедуру перереєстрації після 2013 року.

Інші капсули часу на українському ринку

Нагадаємо, що український ринок вживаних авто цієї осені стабільно дивує цікавими лотами з мінімальними пробігами. Як уже повідомлялося на нашому сайті, нещодавно у Миколаєві знайшли ідеальний ЗАЗ Sens у заводській фарбі, який оцінили у 3999 доларів.

Також на вітчизняному ринку можна зустріти й інші цікаві пропозиції. Наприклад, у Києві виставили на продаж збережений ЗАЗ Lanos 2013 року від першого власника за 263 тисячі гривень, а у Кропивницькому продають майже нову Toyota Corolla 2008 року випуску.