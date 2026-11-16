ВАЗ-2104 з мізерним пробігом віддають за адекватні гроші: чи варто брати капсулу часу

Як повідомляє портал TopGir із посиланням на маркетплейс AUTO.RIA, синій універсал весь цей час належав одному власнику. Дідусь придбав машину новою в автосалоні, їздив украй рідко, а кожну зиму транспортний засіб проводив у сухому гаражі.

Продавець запевняє, що кузов зберіг рідне лакофарбове покриття, а на колесах досі стоять заводські шини. Більше того, одразу після покупки днище та приховані порожнини щедро обробили антикорозійним засобом, що і врятувало метал від неминучої іржі.



Фото: AUTO.RIA

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Технічні нюанси та історія володіння

Під капотом цієї знахідки встановлено базовий 1,46-літровий бензиновий двигун потужністю 72 кінські сили. Працює цей перевірений часом агрегат у парі з класичною механічною коробкою передач, яка не завдає зайвого клопоту в обслуговуванні.

Якщо вірити заявленим цифрам на одометрі, за чверть століття машина проїжджала в середньому близько 630 кілометрів на рік. У січні 2026 року автомобіль офіційно переоформили у зв'язку зі спадкуванням – він перейшов від дідуся до онуки, яка тепер і шукає для нього нового господаря.

Заявлений прайс у 170 тисяч гривень виглядає цілком адекватно за авто в такому стані. До того ж нинішня власниця готова до обміну та погоджується на будь-які перевірки на СТО, яке обере потенційний покупець.



Фото: AUTO.RIA

Інші капсули часу на українському ринку

Нагадаємо, раніше ми писали про інші цікаві ретро-знахідки, які періодично з'являються в Україні. Наприклад, у Львові шукає нового власника 40-річна ГАЗ-24 Волга з мізерним пробігом, яку оцінили в 11,5 тисяч доларів.

Водночас для тих, хто шукає більш сучасні, але збережені варіанти, у Києві знайшли майже новий ЗАЗ Lanos 2013 року випуску. За вітчизняний седан в ідеальному стані просять 263 тисячі гривень.