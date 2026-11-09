Ідеальний Volkswagen Passat B5 з пробігом 7000 км: чи варто віддавати 25 тисяч доларів за капсулу часу

Як повідомляє видання ТопЖир із посиланням на маркетплейс AUTO.RIA, сірий седан у комплектації Comfortline оцінили у 1 157 750 гривень. Машина майже весь час стояла в теплому гаражі, а в зимовий період взагалі не виїжджала на дороги.

За словами продавця, кузов та салон збереглися у стані абсолютно нового авто. Усі вузли та агрегати залишилися оригінальними, а задні бризковики та фірмові килимки досі запаковані у заводський целофан.

Попри мізерний пробіг, технічне обслуговування проводили щороку. Власник зазначає, що під час заміни використовував виключно якісну оливу Mobil 1 ESP Formula 5W-30 та фільтри Mahle.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на



Фото: AUTO.RIA

Турбомотор та нюанси з документами

Під капотом цієї знахідки встановлено перевірений часом 1,8-літровий бензиновий турбомотор на 150 кінських сил. Двигун працює в парі з класичною механічною коробкою передач, яка передає тягу на передні колеса.

Цікаво, що в реєстраційній картці вказано одного власника, проте влітку 2022 року зафіксована перереєстрація авто в сервісному центрі за договором. "Автомобіль не потребує додаткових вкладень, ціну можемо обговорити під час зустрічі", – зазначає автор оголошення, додаючи, що готовий до будь-яких перевірок на СТО.



Фото: AUTO.RIA

Що ще цікавого на ринку ексклюзиву

Нагадаємо, що український ринок вживаних авто цієї осені стабільно дивує цікавими лотами з мінімальними пробігами. Як уже повідомлялося на нашому сайті, нещодавно у Чернівцях виставили на продаж ідеальну Audi A8 2008 року з надійним 4,2-літровим двигуном за 18 999 доларів.

Крім того, у Львові знайшли 40-річну ГАЗ-24 Волгу з пробігом лише 5 тисяч кілометрів, яку оцінили в 11 555 доларів. А для поціновувачів німецької класики у Рівному продають розкішну BMW 745i покоління E65, яка весь час перебувала в одних руках.