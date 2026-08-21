Імпорт вживаних авто встановив рекорд 2026 року: що українці везуть з-за кордону

За даними Інституту досліджень авторинку, у липні 2026 року українці вперше зареєстрували 23 137 вживаних легковиків, ввезених з-за кордону. Це на 8,1% більше, ніж у червні, і лише на 19 автомобілів менше, ніж у липні минулого року.

Липень став найактивнішим місяцем року

У червні кількість перших реєстрацій імпортованих вживаних авто становила 21 411 машин, а в липні додалося ще 1726.

Це означає, що ринок фактично повернувся до торішнього місячного обсягу, але його структура вже суттєво інша.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Ще у червні Авто24 писав, що Volkswagen Tiguan став найпопулярнішим свіжопригнаним автомобілем, коли загальний імпорт майже не змінився проти травня. У липні Tiguan не лише втримав позицію, а й наростив результат.

Дві третини машин молодші за 10 років

Цікаво, що липневий приріст забезпечили не старі автомобілі, а саме відносно свіжі.

Із 23 137 зареєстрованих машин 15 596, або 67,4%, мали вік до 10 років. Майже 6900 авто були не старші п'яти років, ще 8730 мали вік від шести до десяти років.

Проти червня дві молодші вікові групи додали разом 1793 автомобілі, тоді як кількість машин старших за 10 років навіть трохи скоротилася.

Для порівняння, за підсумками першого півріччя середній вік імпортованого легковика становив 9,7 року. Авто24 розповідав, які вживані авто українці найчастіше везли з-за кордону у першій половині 2026 року.

Бензин все ще домінує

Найбільшою групою залишаються бензинові автомобілі. У липні їх зареєстрували 12 418, що становить 53,7% усього імпорту.

Дизельних машин було 4381, електромобілів 3361, гібридів 2334. Автомобілі з ГБО та інші газові версії залишаються нішевими.

Порівняно з червнем бензинові авто додали 648 реєстрацій, а гібриди 323.

Проте найцікавіша динаміка була саме в електромобілів.

Електромобілі дали майже половину приросту

За місяць кількість імпортованих вживаних електромобілів зросла на 716 машин. Це 41,5% усього липневого приросту ринку.

Втім, говорити про повне відновлення ще зарано. Проти липня 2025 року електромобілі все ще відстають на 2017 реєстрацій, або на 37,5%.

Причина добре відома. Наприкінці 2025 року покупці масово оформлювали електромобілі до повернення ПДВ, через що попит фактично був частково "витягнутий" з 2026 року.

Саме тому нинішнє місячне зростання радше означає поступове повернення електричного сегмента до нормальнішого рівня, а не новий бум.

З Німеччини та США привезли більше половини машин

Якщо дивитися не на країну, з якої автомобіль фактично ввезли, а на місце його виробництва, дві країни формують понад половину сегмента.

На заводах Німеччини було виготовлено 6841 липневий автомобіль, або 29,6% усіх машин. На США припало 5172 авто, або 22,4%.

Далі йдуть Південна Корея, Японія, Мексика та Франція.

Саме автомобілі американського виробництва дали один із найбільших приростів проти червня, додавши 709 реєстрацій. Це ще раз показує, наскільки важливим для українського ринку залишається американський напрям, особливо для кросоверів і електромобілів.

Volkswagen і Audi залишаються фаворитами

Volkswagen у липні зберіг перше місце серед брендів із результатом 3072 авто.

Audi посіла другу позицію з 2371 машиною. Далі розташувалися Nissan, BMW, Ford, Renault, Hyundai, Tesla, Kia та Skoda.

Разом перша десятка марок сформувала понад 70% усього імпорту.

Це добре продовжує тренд першої половини року. Тоді Volkswagen Golf був найпопулярнішою моделлю серед імпортованих авто, а Tiguan, Audi Q5 та Nissan Rogue вже входили до числа головних фаворитів.

Tiguan знову став номером один

Найпопулярнішою моделлю липня став Volkswagen Tiguan із 932 реєстраціями.

Друге місце посів Audi Q5 з результатом 797 машин, а третім став Volkswagen Golf з 671 автомобілем. Далі йдуть Skoda Octavia, Nissan Rogue, Tesla Model Y, Ford Kuga/Escape, Tesla Model 3, Mazda CX-5 та Volkswagen Passat.

За іншою статистикою, яку раніше наводив Укравтопром, Tiguan у липні також став лідером серед імпортованих вживаних авто. Авто24 вже писав про його перше місце у липневому рейтингу.

Різниця у кілька автомобілів між різними джерелами пояснюється методикою підрахунку, але загальна картина однакова: Tiguan зараз є головною моделлю імпортованого секонд-хенду.

Tesla теж відновлюється

Tesla у липні додала 327 автомобілів проти червня, що стало найбільшим приростом серед брендів із першої десятки.

Model Y посіла шосте місце із 511 реєстраціями, Model 3 восьме із 458.

Ще у червні Авто24 писав, що Tesla Model Y залишалася найпопулярнішим електромобілем серед свіжопригнаних машин, тоді було зареєстровано 370 таких кросоверів. У липні результат зріс приблизно на третину.

Однак річна картина все ще слабша: загальний результат Tesla на 499 автомобілів нижчий, ніж у липні минулого року.

Ринок повернув обсяг, але вже не той склад

Головний підсумок липня полягає не лише в новому максимумі 2026 року.

За загальною кількістю імпорт вживаних авто практично повернувся до торішнього рівня, але всередині сегмента відбулися помітні зміни. Електромобілів стало значно менше, ніж рік тому, натомість зросла роль бензинових машин і гібридів.

Одночасно імпорт став молодшим: дві третини машин мають вік до десяти років, а саме ці вікові групи забезпечили практично весь місячний приріст.

Тож говорити про просте "повернення ринку" не зовсім правильно. Обсяг уже майже такий самий, як торік, але українці привозять інші автомобілі, іншого віку та з іншими типами силових установок.