"Індикатор тиску" замість "манометра": як на тракторах для "Лісів України" переплатили 8,1 мільйона гривень

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Навіть для такого багатого підприємства ймовірна переплата за трактори виявилася надто великою
Йдеться про виконавчого директора ДП "Ліси України" та начальника відділу закупівель Департаменту закупівель. Їм інкримінують зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Про це в своїх релізах повідомили Генеральна прокуратура та Бюро економічної безпеки.
Чому відхилили дешевшу пропозицію
Дешевшу пропозицію відхилили через технічну вимогу. За даними слідства, під час закупівлі у 2023 році посадовці безпідставно відхилили економічно вигіднішу пропозицію одного з учасників.
Формальною причиною стала нібито невідповідність технічним вимогам. І тут у справі з'являється доволі показова деталь.
У пропозиції компанії, яку визначили переможцем, було зазначено:
"Кабіна оператора оснащена індикатором тиску масла".
Натомість у дешевшій пропозиції учасника торгів було написано:
"Кабіна оператора оснащена манометром тиску масла в двигуні або індикатором тиску масла".
Саме таку різницю в описі обладнання використали як підставу для відхилення вигіднішої пропозиції, стверджує слідство.
У підсумку закупівля виявилася дорожчою
Після відхилення дешевшої пропозиції переможцем торгів стала інша компанія. У результаті "Ліси України" придбали 25 тракторів за цінами, які, за висновком судово-економічної експертизи, виявилися завищеними.
Загальна сума збитків становить 8 156 749,97 грн.
Саме на цю суму, за даними експертизи, державному підприємству завдали матеріальної шкоди.
Справа вже в суді
Обвинувальний акт щодо посадовців 14 серпня 2026 року скерували до Печерського районного суду Києва.
Посадовцям інкримінують ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України – зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.