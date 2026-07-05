Новий знак у Європі: що означає 2, 3 чи 4 з плюсом

Цьогоріч Генеральний директорат дорожнього руху Іспанії (DGT) нових знаків не вводив, так що спростуємо новину окремих європейських ЗМІ про їх запровадження. Про це пише Авто24.

Деякі українські ресурси з претензією на ексклюзивність розтиражували повідомлення про запровадження в Іспанії знака інформаційної групи S-15b квадратної форми з синім фоном, силуетом легкового авто та позначенням 2+. Не вірте.

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Звідки взявся S-15b?

У редакції Авто24 зазначають: знак з таким номером в іспанській номенклатурі дійсно є, але ось його аплікаційний зміст зовсім інший – вказує на тупик.

Це як аналог українського знака 6.8.3 (тупик). Щодо зображення білого легковика й згаданого числа з позначкою "+", то цей знак має порядковий номер в каталозі S-51b. Це перше.

Погодьтеся, тут не тільки аплікація, але й форма знаків різна, не кажучи вже про закладений зміст. Колаж: Авто24

По-друге, квадратний знак із синім фоном, на якому зображено автомобіль з двома пасажирами, стрілку, що спрямована вперед, та індикатор 2+ новим назвати складно, оскільки його запроваджено ще рік тому – з 1 липня 2025 року.

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Знак інформативний, вказує про смугу лише для транспортних засобів з принаймні двома пасажирами. Ось тут головна "засада". Багато водіїв помилково сприймають його як звичайний інформаційний, за ігнорування вимог якого не карають. Але це не так. Ігнорування знака 2+ може завершитися штрафом у 200 євро.

Деякі європейські видання припустилися помилки в позначенні цього знаку. Колаж: Авто24

Що означає знак S-51b

Дорожній знак має доволі простий вигляд: синій квадрат із зображенням автомобіля, у салоні якого видно двох людей, а під ним розміщений напис "2+". Через синій фон багато автомобілістів не надають йому особливого значення, адже такі знаки зазвичай мають інформаційний характер.

Однак S-51b не просто інформує, а встановлює правила руху. Він позначає спеціальну смугу VAO (Vehículos de Alta Ocupación) – смугу для транспортних засобів із високою заповненістю.

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Деякі ЗМІ вказують, що це HOW (High Occupancy Vehicle). Сперечатися не варто, оскільки то є англомовний аналог іспаномовного VAO (Vehículos de Alta Ocupación), тобто це одне й те саме поняття, але різними мовами.

Цифра біля знака "+" означає мінімальну кількість людей, які повинні перебувати в автомобілі. Якщо зазначено "2+", то їхати цією смугою можуть лише машини, де, окрім водія, є хоча б один пасажир.

Ліворуч – офіційний іспанський знак "2+" з порядковим каталожним номером S-51b, а праворуч – чинні його аналоги. Колаж: Авто24

На окремих ділянках доріг зустрічаються знаки "3+" або навіть "4+", що вимагають більшої кількості пасажирів. Це вже визначають місцеві служби DGT, все залежить від інтенсивності та масштабу трафіка



Навіщо Іспанія вводить такі смуги

Смуги VAO створені не для того, щоб ускладнити життя водіям. Їхнє головне завдання – зробити дорожній рух ефективнішим. За даними іспанського дорожнього агентства DGT, такі смуги стимулюють людей частіше користуватися одним автомобілем на кількох пасажирів замість того, щоб кожен їхав окремо.

У результаті на дорогах стає менше машин, скорочуються затори, зменшуються витрати пального та викиди вуглекислого газу.

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Найчастіше смуги VAO облаштовують на автомагістралях, кільцевих дорогах та основних під'їздах до великих міст. Передусім це Мадрид, Барселона, Гранада та інші густонаселені агломерації, де транспортні затори давно стали щоденною проблемою.

Хто може користуватися смугою без пасажирів

Іспанські правила передбачають низку винятків. Навіть якщо в автомобілі перебуває лише водій, спеціальною смугою можуть користуватися:

електромобілі та деякі екологічні транспортні засоби, які мають відповідне офіційне маркування;

мотоцикли;

автобуси;

таксі;

автомобілі екстрених служб;

транспорт, що перевозить людей з інвалідністю.

Для всіх інших вимога щодо мінімальної кількості людей у салоні є обов'язковою.

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Контроль здійснюють камери зі штучним інтелектом

Сподіватися, що порушення залишиться непоміченим, не варто. Контроль ведуть не лише патрулі дорожньої поліції.

На багатьох автомагістралях уже працюють сучасні камери, які за допомогою алгоритмів штучного інтелекту визначають кількість людей у салоні автомобіля. Якщо система зафіксує, що транспортний засіб рухався смугою лише з водієм – чекайте "лист щастя".

Саме автоматичний контроль став однією з причин, чому кількість штрафів за останній час помітно зросла.

Подібні правила існують і в інших країнах

Іспанія не стала першою державою, яка використовує смуги для автомобілів із кількома пасажирами. Аналогічні рішення давно працюють у США та Канаді, а в Європі їх активно застосовують також у Франції, до цього практично підійшла Словенія.

Це тільки одна версія, а може бути 3+ чи навіть 4+, тобто не менше трьох і навіть чотирьох людей в салоні. Фото: з відкритих джерел

Щоправда, французький знак виглядає інакше: замість автомобіля із написом "2+" використовується білий ромб на синьому фоні, про що редакція Авто24 писала свого часу.

Однак принцип однаковий – спеціальна смуга призначена для автомобілів із кількома пасажирами або для окремих категорій транспорту.



Синій фон у квадраті тепер штрафний

Експерти зазначають, що саме синій колір знаків часто вводить туристів в оману. Більшість водіїв звикла, що сині знаки лише інформують, тоді як за їх порушення не передбачено відповідальності.



У випадку зі смугами VAO це не так – знак фактично встановлює обмеження руху, а його ігнорування карається штрафом.

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За використання смуги без необхідної кількості пасажирів водій може отримати штраф у розмірі 200 євро навіть без зупинки поліцейським патрулем.

У редакції Авто24 з цього приводу зазначають: ні в Україні, ні в Європі за порушення вимог інформаційних знаків не штрафують, оскільки діють єдині стандарти дорожнього руху, стандартизовані Віденською конвенцією про дорожні знаки та сигнали. Вони мають виключно допоміжний, орієнтовний або рекомендаційний характер.

Штраф не порушує Віденську конвенцію, але дозволяє штрафувати на законних підставах. Колаж: Авто24

Іспанський знак S-51b також інформаційний, він вказує на початок смуги VAO (Vehículo de Alta Ocupación) для автомобілів із високим рівнем зайнятості. В'їжджаючи на цю смугу, водій автоматично підпадає під дію окремої суворої статті Закону про дорожній рух Іспанії, яка регулює правила користування спецсмугами. Штраф виписують не за "неслухняність знаку", а за неправомірне зайняття спецсмуги (як і у випадку зі смугою для автобусів).

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Що варто пам'ятати українським водіям

Якщо цього літа маршрут до місця відпочинку проходить через Францію, Іспанію чи іншу країну ЄС, то варто заздалегідь ознайомитися з місцевими особливостями дорожнього руху. Це допоможе уникнути неприємних сюрпризів і зайвих витрат.

Побачивши знак S-51b, насамперед зверніть увагу на цифру біля знака "+". Саме вона визначає, скільки людей має перебувати в автомобілі для руху спеціальною смугою.

Якщо вимоги не виконуються, краще залишатися на звичайних смугах руху. У більшості випадків це дозволить заощадити ті самі 200 євро, які під час відпустки вам зайвими не будуть.